"Тройное дно": политолог о попытке США вытеснить РФ с энергорынка Европы

Санкции США направлены на вытеснение России с энергорынка ЕС, заявил президент Владимир Путин. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что действия Вашингтона имеют даже не двойное, а "тройное дно".

Недавний санкционный пакет, принятый американским конгрессом, "откровенно нацелен на то, чтобы вытеснить Россию с европейских рынков энергоносителей", чтобы Европа покупала более дорогой американский сжиженный природный газ, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин обратил внимание на попытки препятствовать российским проектам прокладки новых маршрутов газопроводов, несмотря на то, что такая диверсификация логистики экономически эффективна, выгодна Европе, служит укреплению ее безопасности.

В августе президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций против России, КНДР и Ирана. Документ, прежде всего, направлен на сокращение инвестиций в нефтегазовые проекты российской стороны.

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Евстафьев высказал мнение, что действия Соединенных Штатов последнего времени имеют даже не двойное, а "тройное дно".

"Политика США – это политика "двойного дна": говорят одно, а их реальные цели совершенно другие. Тут президент привел классический пример, когда США провоцируют санкции якобы по политическим причинам, а в действительности ставят задачу монополизации европейского рынка. И так происходит практически в любой ситуации, в том числе, например, с ядерной программой Северной Кореи и так далее. Российские предложения в области энергетики конкурентоспособные, американские – не конкурентоспособные по определению. И это уже не двойное, это "тройное дно" американской политики: поставляя по неконкурентоспособным ценам в Европу энергоносители, США делают продукцию европейских предприятий менее конкурентоспособной. Европейцы все это понимают, они пытаются что-то сделать. И это уже хорошо", — сказал Дмитрий Евстафьев.

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