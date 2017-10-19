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Политолог: Польша в своей русофобии слишком далеко зашла

18:4619.10.2017
(обновлено: 18:47 19.10.2017)
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© AFP 2017 / Janek Skarzynski Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский во время пресс-конференцииМинистр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский во время пресс-конференции
© AFP 2017 / Janek Skarzynski
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский раскритиковал власти Венгрии за частые, по его мнению, визиты президента РФ Владимира Путина. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

В интервью для еженедельника Heti Valasz польского министра иностранных дел спросили, как он относится к тому, что в августе Владимир Путин уже во второй раз в текущем году был в Венгрии. Витольд Ващиковский ответил, что "мы не радуемся, потому что у нас о России другое мнение".

Он также заявил, что Будапешту нужно придерживаться позиции ЕС в отношениях с Москвой. По его словам, представители Польши открыто говорили об этом с министром иностранных дел и премьер-министром Венгрии.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич
© AP Photo / Alik Keplicz
Черный квадрат Мачеревича. Министр обороны Польши испугал фигурой речи
Ващиковский добавил, что понимает зависимость этой страны от российского газа и что сотрудничество с Москвой – единственная возможность получать топливо, так как терминалы СПГ в Польше и Хорватии, а также трубопроводы еще не доступны. 

При этом он отметил, что Польша не называет венгерского премьера Виктора Орбана "другом Путина". "Это прагматичный политик, который не имеет другой возможности", – сказал Ващиковский. По его словам, Польша хочет создать альтернативу российскому газу к 2022 году. "Но если будет альтернатива, и Венгрия не воспользуется ею, мы можем изменить свое мнение", – заключил глава МИД.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что русофобия Польши уже становится проблемой для Европы.

"Думаю, что Венгрия ответит Польше в том духе, что это не польское дело и что Венгрия проводит самостоятельную внешнюю политику. Что касается Польши, то она в своей русофобии слишком далеко заходит. Но это теперь проблема скорее для Европы, чем для России. А России предстоит выстраивать будущие отношения с Европой уже по-новому. Очевидно, что в российской перспективной внешней политике Европу придется делить на несколько неравных частей: на дружественную, на враждебную, на нейтральную Западную Европу – Францию и Германию. А что касается Польши, то отношения с ней долгие годы были не очень хорошими, ну  будут еще какое-то время плохими. Но это проблема не наша. Польша проводит политику, которая не найдет понимания в России, и она не найдет понимания ни в Австрии, ни в Венгрии, ни в Словакии, ни в Чехии, тем более, ни в Западной Европе. Польша превращается в анклав американского влияния, но это внутреннее дело Польши. А что касается отношений с Россией, то выбор за Польшей", – сказал Владимир Брутер.

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