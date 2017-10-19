Политолог: на Западе готовят почву для смены позиции по санкциям

Санкции не изменили позиции России, но нанесли ущерб, в том числе, фермерам ЕС, заявил спецдокладчик ООН Идрис Джазаири. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Джазаири сказал то, что другие на Западе говорить боятся.

Спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири заявил, что антироссийские санкции не только не повлияли на позицию России, но и нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным производителям, в том числе в ЕС.

По его мнению, это только подтверждает тот факт, что режим односторонних санкций не может принести положительного результата в урегулировании политических кризисов и поэтому международному сообществу необходимо отказаться от этой практики.

"Вместо того чтобы изменить позицию России, санкции нанесли существенный экономический ущерб производителям сельхозпродукции в Евросоюзе и России. Сейчас важно приступить к налаживанию диалога на политическом уровне, дабы наконец урегулировать все имеющиеся проблемы без нанесения ущерба и без того пострадавшим сторонам", – сказал Джазаири в среду на заседании комитета Генассамблеи.

"Необходимы серьезный, заслуживающий доверия диалог и переговоры, чтобы урегулировать политические вопросы без дополнительного вреда фермерам", – добавил спецдокладчик ООН.

По словам Джазаири, данные санкции приводят к нарушению прав человека, а это "возлагает на вводящую их страну обязательства по восстановлению причиненного урона".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что Джазаири, по сути, просто констатировал реальное положение вещей.

"Безусловно, можно считать, что спецдокладчик ООН озвучил то, о чем боятся говорить другие западные политики. К этому заявлению нужно относиться, во-первых, как к констатации той реальности, которая существует. И это действительно так. В настоящий момент любому непредвзятому человеку понятно, что санкции не дали тот результат, на который был расчет: экономика России не "разорвана в клочья", более того, российская экономика демонстрирует достаточно оптимистичные темпы роста. Кроме того, санкции и контрсанкции дали великолепную возможность для развития российского аграрного сектора, перерабатывающей промышленности", – сказал Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по его мнению, заявление спецдокладчика ООН – это еще и определенный месседж, прежде всего, западным политикам.

"Данное заявление – это еще и сигнал, который обращен как в сторону западных лидеров, так и, я думаю, в сторону России в том числе. Сигнал к тому, что определенные части политических элит западного сообщества все-таки склоняются к изменению ситуации, к началу переговорного процесса. И подобного рода заявления, подобного рода месседжи, которые, собственно, раздаются уже не только с трибуны ООН, но и от тех или иных западных политиков и общественных деятелей, готовят почву к тому, чтобы убедить западных лидеров, что нужно изменить позицию, иначе убытки Запада будут только возрастать", – отметил политолог.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



