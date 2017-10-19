РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: на Западе готовят почву для смены позиции по санкциям

18:3319.10.2017
0440
© AFP 2017 / Belga/Thierry RogeФермеры на тракторах во время акции протеста в Брюсселе, БельгияФермеры на тракторах во время акции протеста в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2017 / Belga/Thierry Roge
Санкции не изменили позиции России, но нанесли ущерб, в том числе, фермерам ЕС, заявил спецдокладчик ООН Идрис Джазаири. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Джазаири сказал то, что другие на Западе говорить боятся.

Спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири заявил, что антироссийские санкции не только не повлияли на позицию России, но и нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным производителям, в том числе в ЕС.

Председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер выступает на церемонии пуска в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
"Опасная бессмыслица". Шредер "припечатал" курс США в отношении России
По его мнению, это только подтверждает тот факт, что режим односторонних санкций не может принести положительного результата в урегулировании политических кризисов и поэтому международному сообществу необходимо отказаться от этой практики.

"Вместо того чтобы изменить позицию России, санкции нанесли существенный экономический ущерб производителям сельхозпродукции в Евросоюзе и России. Сейчас важно приступить к налаживанию диалога на политическом уровне, дабы наконец урегулировать все имеющиеся проблемы без нанесения ущерба и без того пострадавшим сторонам", – сказал Джазаири в среду на заседании комитета Генассамблеи.

"Необходимы серьезный, заслуживающий доверия диалог и переговоры, чтобы урегулировать политические вопросы без дополнительного вреда фермерам", – добавил спецдокладчик ООН.

По словам Джазаири, данные санкции приводят к нарушению прав человека, а это "возлагает на вводящую их страну обязательства по восстановлению причиненного урона".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что Джазаири, по сути, просто констатировал реальное положение вещей.

"Безусловно, можно считать, что спецдокладчик ООН озвучил то, о чем боятся говорить другие западные политики. К этому заявлению нужно относиться, во-первых, как к констатации той реальности, которая существует. И это действительно так. В настоящий момент любому непредвзятому человеку понятно, что санкции не дали тот результат, на который был расчет: экономика России не "разорвана в клочья", более того, российская экономика демонстрирует достаточно оптимистичные темпы роста. Кроме того, санкции и контрсанкции дали великолепную возможность для развития российского аграрного сектора, перерабатывающей промышленности", – сказал Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

Кроме того, по его мнению, заявление спецдокладчика ООН – это еще и определенный месседж, прежде всего, западным политикам.

"Данное заявление – это еще и сигнал, который обращен как в сторону западных лидеров, так и, я думаю, в сторону России в том числе. Сигнал к тому, что определенные части политических элит западного сообщества все-таки склоняются к изменению ситуации, к началу переговорного процесса. И подобного рода заявления, подобного рода месседжи, которые, собственно, раздаются уже не только с трибуны ООН, но и от тех или иных западных политиков и общественных деятелей, готовят почву к тому, чтобы убедить западных лидеров, что нужно изменить позицию, иначе убытки Запада будут только возрастать", – отметил политолог. 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена