Политолог: версии Варшавы о катастрофе Ту-154 одна несуразнее другой

Польская комиссия по расследованию крушения Ту-154 под Смоленском не подтвердила версию о взрыве на борту самолета. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов высказал мнение, что власти Польши все равно продолжат выдвигать России обвинения.

Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский, не подтвердила слова министра обороны Антония Мачеревича о взрыве на борту самолета.

Ранее Мачеревич заявил, что в записи одного из регистраторов Ту-154 запечатлен "момент взрыва". По его словам, комиссия проводит анализ, чтобы исключить "всякую возможность другой интерпретации этой электронной записи".

Пресс-секретарь комиссии Марта Полонек пояснила, что сейчас ведется подробное исследование всех записей регистраторов Ту-154.

"В результате этих анализов было обнаружено, что записи одного из них содержат параметры, указывающие на чрезвычайные явления, сопровождающие последние секунды полета", – заявила она.

По словам Полонек, ранее эти записи не анализировала ни одна комиссия. Нынешняя же комиссия предполагает, что эти параметры "могли быть следствием воздействия на самолет очень большой энергии". Изучение "всех гипотетических событий и явлений, которые могли создать такую запись", продолжается, добавила пресс-секретарь.

Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Польше продолжат выдвигать самые несуразные версии.

"Ключевая тема пана Мачеревича – это претензии к России, без этого он, видимо, жить не может. В целом, власти Польши, как и ее соседки Украины, все время перед общественным мнением выставляют себя жертвами, страдающей стороной. Причем, конечно же, от России. Как им признать, что катастрофа, в которой погибла элита польского общества – дело рук самих поляков? Виновато командное лицо, которое давало на борту самолета указания пилотам; пилоты, которые не прислушались к диспетчерам и решили действовать по-своему. Но поляки не могут признать, что виноваты сами, поэтому у них объяснение одно – мол, виновата Россия. Сколько мы уже версий слышали самых несуразных? И, видимо, этот процесс еще долго не закончится – его вовсю генерирует брат погибшего президента, который до сих пор задает тон и в политике, и в антироссийской риторике, и его соратники. Они будут это подогревать раз за разом. У власти в Польше находятся люди, которые думают, что чем хуже они говорят о России, чем конфликтнее с ней отношения, тем больше они получат от внешнего мира", – сказал Юрий Светов.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Погибли 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, и восемь членов экипажа.

Согласно окончательному отчету Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами – недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Кроме того, как сообщал председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы Алексей Морозов, следов воздействия на борт взрывчатых веществ не обнаружено.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



