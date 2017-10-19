Киевский политолог о медицинской реформе: будут проблемы у бедных и больных

Верховная рада приняла закон о реформе здравоохранения на Украине. Киевский политолог Сергей Белашко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что от реформы в первую очередь пострадают наиболее незащищенные слои населения.

Верховная рада приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе на Украине.

Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон еще должен подписать президент Украины. Документ вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно.

Предложенная правительством реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек". То есть, если к врачу никто не приходит, то и зарабатывать он ничего не будет.

Закон делит медицинские услуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Документ предусматривает внедрение понятия "государственного гарантированного пакета" – определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным тарифам. Тарифы каждый год будет утверждать правительство.

В рамках медицинской реформы предлагается создать новый орган исполнительной власти, который будет осуществлять политику в сфере финансирования, контроля и выбора медицинских услуг – Национальную службу здоровья Украины.

Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот документ и голосовали против принятия медицинской реформы в редакции правительства. Они считают, что реформа узаконит платную медицину и усугубит коррупцию в этой сфере.

Киевский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что от медицинской реформы в первую очередь пострадают наиболее незащищенные слои населения.

"Все точки над "i" расставит только время, но главная цель, которая преследуется, – это экономия бюджетных средств. Уже сейчас можно сказать, что проблемы возникнут у бедных и больных, у людей старшего возраста, у людей в глубинке. Например, ожидается закрытие всех "коек", которые находятся в глубинке – то есть там, где врачей и коек и так не хватает – а это райцентры с населением до пятнадцати тысяч человек. Теперь медицинская помощь людям может быть оказана только за несколько десятков километров. Дальше начнется лоббирование: там, где власть эффективная, будут добиваться, чтобы больница была оставлена, но ведь не везде есть возможность финансирования из местного бюджета. И я очень сильно сомневаюсь, что в условиях дефицита финансирования в украинские больницы будут поступать современные дорогостоящие аппараты для диагностики и лечения. Уже сейчас по украинскому телевидению постоянно идут душещипательные сюжеты о больных детях, которых нельзя вылечить на Украине, и которых везут на операцию в Россию, в Германию, в Израиль. Я не думаю, что после принятия этого закона на Украине вдруг появится все необходимое оборудование", – сказал Сергей Белашко.

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