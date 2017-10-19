РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Киевский политолог о медицинской реформе: будут проблемы у бедных и больных

16:5819.10.2017
(обновлено: 16:59 19.10.2017)
090
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастница акции протеста медицинских работников у здания верховной рады Украины в Киеве. 4 октября 2017Участница акции протеста медицинских работников у здания верховной рады Украины в Киеве. 4 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Верховная рада приняла закон о реформе здравоохранения на Украине. Киевский политолог Сергей Белашко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что от реформы в первую очередь пострадают наиболее незащищенные слои населения.

Верховная рада приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе на Украине. 

Акция протеста работников здравоохранения в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: медицинская реформа – это приговор украинцам
Документ, который призван коренным образом изменить государственную систему финансирования медицинских услуг, поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон еще должен подписать президент Украины. Документ вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно.

Предложенная правительством реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек". То есть, если к врачу никто не приходит, то и зарабатывать он ничего не будет.

Закон делит медицинские услуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Документ предусматривает внедрение понятия "государственного гарантированного пакета" – определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным тарифам. Тарифы каждый год будет утверждать правительство.

Врач во время процедуры осмотра
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Голуб: со стороны Минздрава Украины идет "очень интересная игра"
В рамках медицинской реформы предлагается создать новый орган исполнительной власти, который будет осуществлять политику в сфере финансирования, контроля и выбора медицинских услуг – Национальную службу здоровья Украины.

Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот документ и голосовали против принятия медицинской реформы в редакции правительства. Они считают, что реформа узаконит платную медицину и усугубит коррупцию в этой сфере.

Киевский политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что от медицинской реформы в первую очередь пострадают наиболее незащищенные слои населения.

"Все точки над "i" расставит только время, но главная цель, которая  преследуется, – это экономия бюджетных средств. Уже сейчас можно сказать, что проблемы возникнут у бедных и больных, у людей старшего возраста, у людей в глубинке. Например, ожидается закрытие всех "коек", которые находятся в глубинке – то есть там, где врачей и коек и так не хватает – а это райцентры с населением до пятнадцати тысяч человек. Теперь медицинская помощь людям может быть оказана только за несколько десятков километров. Дальше начнется лоббирование: там, где власть эффективная, будут добиваться, чтобы больница была оставлена, но ведь не везде есть возможность финансирования из местного бюджета. И я очень сильно сомневаюсь, что в условиях дефицита финансирования в украинские больницы будут поступать современные дорогостоящие аппараты для диагностики и лечения. Уже сейчас по украинскому телевидению постоянно идут душещипательные сюжеты о больных детях, которых нельзя вылечить на Украине, и которых везут на операцию в Россию, в Германию, в Израиль. Я не думаю, что после принятия этого закона на Украине вдруг появится все необходимое оборудование", – сказал Сергей Белашко. 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена