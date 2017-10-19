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Мнение: "МихоМайдан" в Киеве – это начало госпереворота

16:3519.10.2017
(обновлено: 16:46 19.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПалаточный городок сторонников политических реформ у здания Верховной рады Украины в Киеве. 18 октября 2017Палаточный городок сторонников политических реформ у здания Верховной рады Украины в Киеве. 18 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Бойцы "Правого сектора"* присоединились к протесту у стен Рады и готовы штурмовать здание, сообщают СМИ. Происходящее в Киеве прокомментировал для радио Sputnik политолог Алексей Мартынов.

Бойцы "Правого сектора"* присоединились к акции протеста у стен Верховной рады Украины и готовы штурмовать здание, сообщил портал "Страна.ua". 

По данным издания, боевикам дали команду "не светиться и снять шевроны".

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© Фото : официальный сайт президента Украины
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"Если сегодня Рада не проголосует за законы, у них команда идти на штурм парламента. Все в напряжении", –  сообщает издание. Кроме этого, бойцы "Правого сектора"* рассказали журналистам, что точно знают, будто бы есть команда от главы МВД Арсена Авакова зачистить площадь перед Верховной радой.

Бессрочная акция оппозиции у здания украинского парламента началась 17 октября. Протестующие потребовали отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Участники протеста установили возле стен Рады палатки и полевую кухню. Среди митингующих были представители нескольких партий, в том числе националистических, а также "Движения новых сил" Михаила Саакашвили.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов поделился с радио Sputnik своим мнением по поводу событий у Верховной рады.

"Это связано с обострением "внутривидовой борьбы" за остатки того, что еще можно разворовать на Украине из некогда обширнейшего "наследства", доставшегося ей после выхода из большой советской страны. Также, безусловно, на Украине назрела смена власти, поскольку внутриполитический и экономический кризис достигает точки кипения. Соответственно, смена власти может произойти только в результате государственного переворота. То есть, тем же путем, которым в свое время воспользовалась нынешняя власть. Других форм переворота, кроме "майдана", на Украине не знают. Он может быть кровавым, как это было три с лишним года назад, либо это будет "мягкий" госпереворот, при котором власть просто согласится уйти под гарантии неприкосновенности их жизни и капиталов. Но то, что этот процесс начался – это однозначно", – считает Алексей Мартынов. 

Политолог прокомментировал тот факт, что украинская пресса окрестила происходящее у стен Рады "МихоМайданом", имея в виду ведущую роль в подготовке протестов экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

"После некоторого времени "отсидки" в Вашингтоне он запущен, как торпеда, через польско-украинскую границу для того, чтобы всколыхнуть всю эту протестную "взвесь" на Украине. Собственно, он это вполне успешно выполняет. Они заняли площадь перед Верховной радой, построили палаточный городок… Осталось наблюдать за развитием событием", – заключил Алексей Мартынов.

*Запрещенная в России экстремистская организация

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