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Политик: Порошенко создает иллюзию, что выполняет требования протестующих

15:5219.10.2017
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы имеют право на мирные манифестации. 17 октября 2017Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы имеют право на мирные манифестации. 17 октября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Верховная рада направила законопроект о неприкосновенности депутатов в Конституционный суд на экспертизу. Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что принятие данного законопроекта намеренно затягивается.

Верховная рада Украины направила на экспертизу в Конституционный суд (КС) законопроект президента Петра Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года, внесенный на рассмотрение парламента 17 октября.

Это решение поддержали 336 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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В законопроекте предлагается исключить норму, в соответствии с которой депутаты без согласия Верховной рады не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в Конституции Украины.

Во вторник возле здания парламента начались протесты, организованные рядом украинских политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести ряд изменений в избирательное законодательство.

Депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что направление законопроекта в КС лишь затягивает процесс его принятия. Однако формально украинские власти соблюдают требования протестующих.

"То, что украинский парламент вообще рассматривает данный законопроект, это создает иллюзию, что выполняются какие-то требования людей, которые пришли с протестами под Верховную раду. Почему иллюзию? Потому что парламент уже не раз обращался к этому вопросу и не раз принимал решение отправить данную инициативу на рассмотрение в Конституционный суд. Дело в том, что депутатская неприкосновенность – это конституционная норма. И для того, чтобы внести изменения в Конституцию, нужна достаточно длительная и практически малореализуемая процедура, которая затягивается на месяцы и месяцы. Собственно говоря, по этому пути и пошли Порошенко и парламентское большинство", – сказал Александр Голуб.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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