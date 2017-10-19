Политик: Порошенко создает иллюзию, что выполняет требования протестующих

Верховная рада направила законопроект о неприкосновенности депутатов в Конституционный суд на экспертизу. Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что принятие данного законопроекта намеренно затягивается.

Верховная рада Украины направила на экспертизу в Конституционный суд (КС) законопроект президента Петра Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года, внесенный на рассмотрение парламента 17 октября.

Это решение поддержали 336 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В законопроекте предлагается исключить норму, в соответствии с которой депутаты без согласия Верховной рады не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в Конституции Украины.

Во вторник возле здания парламента начались протесты, организованные рядом украинских политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести ряд изменений в избирательное законодательство.

Депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что направление законопроекта в КС лишь затягивает процесс его принятия. Однако формально украинские власти соблюдают требования протестующих.

"То, что украинский парламент вообще рассматривает данный законопроект, это создает иллюзию, что выполняются какие-то требования людей, которые пришли с протестами под Верховную раду. Почему иллюзию? Потому что парламент уже не раз обращался к этому вопросу и не раз принимал решение отправить данную инициативу на рассмотрение в Конституционный суд. Дело в том, что депутатская неприкосновенность – это конституционная норма. И для того, чтобы внести изменения в Конституцию, нужна достаточно длительная и практически малореализуемая процедура, которая затягивается на месяцы и месяцы. Собственно говоря, по этому пути и пошли Порошенко и парламентское большинство", – сказал Александр Голуб.

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