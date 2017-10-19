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Эксперт: ЕС не пойдет на "военный Шенген", опасаясь реакции России

15:1819.10.2017
(обновлено: 15:19 19.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Литвы Даля Грибаускайте на саммите НАТО в ВаршавеПрезидент Литвы Даля Грибаускайте на саммите НАТО в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите глав ЕС намерена поднять вопрос "военного Шенгена". Эксперт по геополитике Константин Соколов в эфире радио Sputnik рассказал, что подразумевает подобная инициатива.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в четверг отправилась в Брюссель для участия в саммите глав ЕС, в рамках встречи она намерена поднять вопрос об упрощенном передвижении военной техники между европейскими странами – так называемом "военном Шенгене".

Американский ракетный комплекс Patriot во время учений НАТО в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Саммит Евросоюза пройдет 19-20 октября в бельгийской столице. Исходя из опубликованной программы, в четверг и пятницу утром ожидаются заседания с участием лидеров всех 28 стран союза, а в пятницу днем планируется встреча лидеров 27 остающихся в ЕС стран по вопросам Brexit.

"Мы будем говорить об оживлении сотрудничества в области военной промышленности и о более быстром реагировании на международные кризисы, о совместной работе с третьими странами. И, конечно, с учетом вызовов, которые поставили перед нами учения "Запад", нам необходимо говорить об упрощенном передвижении военной техники между европейскими странами или о так называемом "военном Шенгене"", – сказала Грибаускайте в интервью радиостанции LRT.

Ранее Грибаускайте уже неоднократно пугала западные страны этими учениями.

Президент Литвы Далия Грибаускайте
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Совместные стратегические учения "Запад-2017" были проведены на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран. За маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран. В учениях было задействовано 12,7 тысячи военнослужащих, привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее отметил, что опасения западных СМИ об агрессивном характере учений "Запад-2017" не оправдались, маневры носили исключительно оборонительный характер.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов считает, что в заявлениях президента Литвы больше политики.

"Предложение Грибаускайте лежит, прежде всего, в ключе политики. Прибалтийские страны сегодня зарабатывают на антироссийской политике. В целом же предложение ввести "военный Шенген" означает, что передвижение любых сил и средств стран НАТО к российским границам может осуществляться свободно, не нарушая международные правовые нормы", – сказал Константин Соколов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в целом подобная инициатива имеет мало перспектив. 

"В нынешних условиях, я думаю, что будет будироваться этот вопрос в ключе усиления антироссийской риторики на Западе. Из России очень активно и всесторонне делают "образ врага" западные СМИ, политики и общественные деятели, которые предъявляют ей постоянные претензии и возлагают на Россию вину за все и вся… Поэтому мне кажется, что в ближайшей перспективе эта тема будет активно обсуждаться. Но вряд ли она будет реализована в практические решения. По той простой причине, что это позволит России принять ответные меры. То есть эта тема попросту будет использована пропагандистски, но не дойдет до логического завершения", – считает Константин Соколов.

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