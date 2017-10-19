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Эксперт: Мадрид не собирается спускать Каталонии с рук референдум

14:4119.10.2017
(обновлено: 14:42 19.10.2017)
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Испания намерена начать процедуру по лишению Каталонии статуса автономии. Эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что давление на Барселону будет только усиливаться.

Совет министров Испании 21 октября соберется на экстренное заседание, чтобы начать применение 155-й статьи конституции, ограничивающей самоуправление Каталонии, говорится в заявлении правительства. Правительство намерено передать вопрос на рассмотрение сената. Подчеркивается, что это будет сделано для "защиты интересов испанцев, в том числе жителей Каталонии, и восстановления конституционного порядка в автономном сообществе".

Участники митинга в защиту единства Испании в Барселоне. 8 октября 2017
© AFP 2017 / Jorge Guerrero
Политолог: глава Каталонии выбрал меньшее из зол
В заявлении говорится, что глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон отказался выполнить требования премьера Испании Мариано Рахоя – "ясно и четко" объяснить, провозглашена ли независимость автономии, и восстановить конституционный порядок. 

В ответном послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости от Испании "остается в силе". Однако добавил, что парламент Каталонии проголосует за независимость, если Мадрид продолжит отказываться от диалога и давить на региональные власти.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который испанские власти и Конституционный суд страны признали незаконным. После этого Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка составила 43%) достаточны для провозглашения независимости. При этом он предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с Мадридом.

В эфире радио Sputnik доцент Национального исследовательского университета ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение, что если Мадрид ограничит самоуправление Каталонии, то это может вызвать недовольство в других испанских автономиях.

"Здесь можно говорить и о басках, и о галисийцах – действия со стороны Мадрида могут повлечь сопротивление и с их стороны. То есть автономистские процессы в других автономных регионах Испании могут усилиться. Но все-таки я не исключаю, что сопротивление Каталонии при неких неформальных заверениях, которые могут быть даны другим автономиям, может быть ограничено", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский. 

Тем более что некоторые ограничения, как отметил эксперт, уже де-факто происходят.

"Мы можем вспомнить испанских полицейских, которые были переброшены из других регионов страны, прежде всего, из Кастилии в Каталонию для того, чтобы воспрепятствовать проведению референдума. Это уже грубое вмешательство в те политические процессы, которые идут на территории Каталонии. Кроме того, испанское руководство активно ведет неформальную работу с представителями крупного бизнеса, убеждая их, что Каталония является нестабильным регионом и предлагая неплохие условия для перебазирования бизнеса в другие регионы Испании. Уже есть примеры, когда банки переводят свои штаб-квартиры, например, из Барселоны на Балеарские острова", – отметил Дмитрий Офицеров-Бельский. 

По его словам, давление на Каталонию будет только усиливаться.

"Думаю, что этот референдум, который провели каталонцы, испанское руководство не собирается им спускать с рук. Мадрид все-таки намерен дать максимально жесткий ответ, и он еще не закончился. Жесткий ответ был только начат с введения полицейских сил и с побоища, которое было устроено в столице Каталонии. Теперь мы увидим некое продолжение этого ответа. Я считаю очень вероятным урезание автономных прав Каталонии. Но могут быть и другие меры, о которых сейчас можно только догадываться", – заключил эксперт.

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