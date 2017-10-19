Депутат: ВМС Украины хочется назвать украинским словом "мухва"

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал для радио Sputnik обнародованные недавно замыслы руководства украинских Военно-морских сил

Прибытие в сентябре в Одессу двух новых малых бронированных артиллерийских катеров проекта "Гюрза-М", построенных на заводе "Кузница на Рыбацкой", удвоило количество катеров этого типа в составе украинских Военно-морских сил.

В 2016 году в состав ВМС Украины были включены построенные на том же предприятии малые бронированные катера " Аккерман" и "Бердянск ".

Этой осенью ожидается прибытие к месту постоянного базирования еще двух новых катеров того же типа. Ранее местные СМИ сообщали о срыве сроков поставок этих катеров из-за многочисленных просчетов в конструкции.

Частное акционерное общество "Завод "Кузница на Рыбацкой"" называют в числе предприятий, контролируемых президентом Украины Петром Порошенко.

Малые катера "Гюрза-М" являются на настоящий момент самыми современными судами в составе ВМС Украины. Ожидаемое увеличение их числа до шести породило новые планы их возможного боевого применения. По сообщению украинских СМИ, эту шестерку планируется использовать в рамках тактики "волчья стая" для атак на корабли Черноморского флота РФ, а также на российские морские газовые вышки. Ранее сообщалось, что те же самые шесть катеров должны стать "москитным флотом", атакующим корабли потенциального противника.

Всего ВМС Украины насчитывают на настоящий момент 11 кораблей.

Планы украинских военных моряков прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

"Эти замыслы – лишь от невежества, которое свойственно украинским "великим флотоводцам". То они подводный флот строить собираются, а затем вынырнуть возле главной бухты Севастополя и расстрелять в упор стоящие у причалов корабли, то противолодочные силы создать на основе одного дряхлого корвета и шести шлюпок. Из которых матросы, очевидно, будут глубинные бомбы сбрасывать вручную. Теперь новая блажь – бронекатера. Я не смею надеяться, что украинские адмиралы периодически заглядывают в учебники под названием "Тактическое руководство военно-морского флота". У них сейчас в почете другие инструкции, насквозь политические и абсолютно дилетантские. Возможно, украинские адмиралы полагают, что их "комариный рой", если он на кого-то нападет, этот кто-то будет разгонять руками, а не сильнодействующим репеллентом. Но наверняка в украинских ВМС есть и грамотные офицеры, которые прекрасно понимают, что в данной ситуации они – "фехтовальщики без шпаги". То есть, они могут делать различные пассы руками, принимать эффектные и красивые позы, но к противнику не подойдешь ближе, чем выпад его рапиры, потому что ты безоружен", – отметил Руслан Бальбек.

Он пояснил, в чем он видит главные просчеты украинского военно-морского командования.

"Те немногие сведущие в тактике морские офицеры, оставшиеся в Украине, прекрасно осознают, что вся эта "бронемоскитная армада" будет взята на прицел, как только отойдет с причала. И Черное море крымской военной группировкой простреливается насквозь со всех сторон… И следовало бы отметить, что все это "шароварное роящееся войско", которое так и хочется назвать украинским словом "мухва" (много мух), в случае попытки каких-то агрессивных действий сначала останется без связи и навигации, а затем будет расстреляно как на полигоне – способов много. Береговые ракетные комплексы, корабельные комплексы, ну и, разумеется, авиация… Хочу заметить, что от противокорабельных ракет класса "воздух-поверхность" уворачиваться умеют только в американских фильмах. Но, пожалуй, самый неприятный фактор для украинских моряков будет такой: российский флот на Черном море действительно готов к атакам со стороны остатков ВМС Украины. И никто не будет делать 50 предупреждений, и до последнего стрелять в воздух – предупреждение будет одно. А до Одессы после этого можно и не дойти. И прежде, чем отдать на ходовом мостике команду "штурман, лечь на боевой курс", им стоит засечь подлетное время "успокоителей" украинского военно-морского задора", – посоветовал Руслан Бальбек.

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