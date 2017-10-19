Политолог: поиском "русского следа" американские элиты лишь помогают Трампу

Сенат США допросил экс-менеджера штаба президента Дональда Трампа в рамках "российского дела". Политолог Александр Шпунт в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американские элиты уже просто не в состоянии остановиться в поисках "связей" Трампа с РФ.

Сенатский комитет в рамках расследования "российского вмешательства" в выборы в США допросил экс-менеджера предвыборного штаба Дональда Трампа Кори Левандовски, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Какой-либо информации о содержании беседы телеканал не приводит.

Сенатский комитет по разведке и соответствующий комитет в палате представителей, а также спецпрокурор Минюста Роберт Мюллер расследуют "российское вмешательство в выборы" и предполагаемые связи президента Дональда Трампа и его окружения с Россией, которые категорически опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Официальная информация о каких-либо выводах расследования отсутствует. Руководители сенатского комитета по разведке на прошлой неделе в ходе пресс-конференции признали, что они по-прежнему не знают, имело ли место какое-либо общение штаба Трампа с Россией.

Директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт считает, что бесконечный поиск в США "российского следа" говорит о глубоком кризисе самосознания американских элит и СМИ.

"Это абсолютно внутриамериканская история, совершенно не имеющая отношения к нам. Она имеет отношение к борьбе американских политических партий – и Республиканской, и Демократической – с президентом Трампом. При этом на Трампа у них ничего нет, вот они и пытаются любым способом разыграть то единственное, что они якобы смогли максимально мотивировать – "русский след". Но насколько надо презрительно и неуважительно относиться к американскому обществу, чтобы считать, что все политические события в нем можно инспирировать извне? Это глубокий кризис самосознания и американских СМИ, и американских элит", – сказал Александр Шпунт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, американские политические элиты в данном случае в большей степени наносят вред самим себе.

"При этом они так далеко зашли в этом процессе, что уже не могут остановиться и посмотреть, что наносят ущерб самим себе. Ведь одна из опор Америки – это убеждение обывателя в том, что американская демократия внутри страны безупречна. То есть, мол, за пределами страны мы можем поддерживать "плохих парней", как это происходило в Латинской Америке, как это сейчас происходит на Ближнем Востоке, но вот внутри страны уж точно у нас демократия работает, как часы, и нет никаких претензий к ней. А в истории с "российским вмешательством" получается, что американского обывателя убеждают в том, что демократия в США не работает, всем управляют эти "плохие русские"", – отметил Александр Шпунт.

Что касается американского лидера, то, как полагает политолог, его оппоненты, скорее помогают, чем вредят ему.

"На этот кризис, кстати, обратили внимание уже очень многие американские аналитики. И он будет еще долго сказываться на отношении американских избирателей к своим политическим элитам. Возможно, таким образом они наносят не ущерб господину Трампу, а наоборот, помогают ему. Потому что они подтверждают его позицию о том, что элиты уже давно оторвались от американского народа, и американская демократия в той модели, в которой она существовала до Трампа, неработоспособна", – заключил политолог.

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