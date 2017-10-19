Мнение: заявления Шредера – заявка на то, что отношения ЕС с РФ надо менять

Европа заинтересована в процветании России, изолировать ее не только бессмысленно, но и опасно, заявил глава совета директоров "Роснефти", экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik прокомментировал его заявления.

Европа, в отличие от США, заинтересована в процветании России, изолировать ее бессмысленно, заявил глава совета директоров "Роснефти", экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, выступая на Евразийским экономическом форуме в Вероне.

"США считают, что можно изолировать Россию. Это с политической точки зрения бессмыслица, и это опасно с экономической точки зрения", – сказал Шредер.

По его словам, Россия, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН, просто не может смириться с такой изоляцией.

"Я вижу, что США заинтересованы в более слабой России. А интерес Европы и Германии в том, чтобы Россия процветала. На это две причины. Нам требуется рынок, особенно Германии, нам нужны ресурсы для нашей промышленности", – отметил он.

Шредер добавил, что нет смысла продолжать "дестабилизировать Россию". По его мнению, нужно работать над тем, чтобы "санкции прекратились".

Экс-канцлер ФРГ также отметил, что США хотят ослабить энергосотрудничество России и ЕС.

"Что касается энергетической политики, что мы видим, есть определенный интерес в поиске этого сотрудничества между Евросоюзом и РФ, но США хотят ослабить это сотрудничество", – сказал он.

По словам Шредера, позиции отдельных стран уже привели к экономическим проблемам, особенно это касается рынка газа и нефти.

В эфире радио Sputnik старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог Вадим Трухачев прокомментировал заявления Шредера.

"Эти заявления говорят о том, что в Европе, особенно среди "левых" политиков, возрастает недовольство тем, что отношения России и Евросоюза идут вниз, что страны ЕС, в особенности Германия, на этом теряют деньги. Это еще и напоминание о том, что Германия – это большая и богатая страна, и следовать до бесконечности в фарватере политики США для нее невозможно, ей необходимо проводить собственную линию. Статус "подчиненной" Германию не очень устраивает. Что касается заявлений о том, что Европа заинтересована в сильной, процветающей России, то, думаю, в этом есть доля лукавства. Не стоит забывать, где работает Шредер. Германия, безусловно, имеет свои интересы, и они очень часто будут расходиться с российскими, даже если Германия будет проводить самостоятельную от США линию. Тем не менее, это заявка видного немецкого политика на то, что отношения надо менять. Вопрос только в том, что не все в его собственной Социал-демократической партии такой подход разделяют", – сказал Вадим Трухачев.

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