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Эксперт о штрафе "Газпрому": никто в Европе не возжелал помочь Киеву

12:1719.10.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЛоготип компании Газпром на административном здании в МосквеЛоготип компании Газпром на административном здании в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Суд в Киеве разрешил взыскивать штраф в $6,4 млрд с имущества "Газпрома". В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Правосудов назвал происходящее продолжением давнишней истории, которая, скорее всего, ничем положительным для Украины не закончится.

Хозяйственный суд Киева в деле о штрафе "Газпрому" на 171 млрд гривен (около 6,4 млрд долларов) разрешил обращать взыскание на все имущество компании, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Эмблема ПАО Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Закона нет, а штрафы есть. "Газпром" не нашел справедливости на Украине
"Проще говоря, если до сих пор можно было взыскать только средства "Газпрома", размещенные в банках, то теперь взыскания распространяется на все имущество должника", – написал Петренко на своей странице в Facebook.

По его словам, в соответствии с процедурами данное решение должно быть обнародовано через несколько дней.

Антимонопольный комитет (АМКУ) в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 86,86 млрд гривен (3,2 млрд долларов). "Газпром" тогда же высказал удивление по поводу этого решения, так как не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу". Однако попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом. АМКУ осенью прошлого года направил иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании с компании всей суммы штрафа, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,4 млрд долларов.

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что продолжается давнишняя история, которая, скорее всего, ничем положительным для Украины не закончится.

"Это старая история. В разных инстанциях Киев пытается отстоять свою задачу – получить как можно больше денег с "Газпрома". Причем сами признаются, что никакого имущества на 6 млрд у "Газпрома" нет на территории Украины. Нашли какие-то копейки, и с трудом пытаются их отсудить. Арестовывать газ в транзитной трубе они боятся, потому что газ принадлежит европейским компаниям, а их они боятся обидеть. Говорят, мол, будем искать активы "Газпрома" в других странах, подразумевая Европу, и там их арестовывать. Но пока никто не возжелал им в этом помочь, потому что никто не хочет ссориться с Россией из-за амбиций украинских руководителей. Поэтому, скорее всего, будут опять жалкие потуги на уровне публичных скандалов, подачи заявлений в суды, во всевозможные инстанции. Но ничем положительным для Украины это не закончится", – считает Сергей Правосудов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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