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Эксперт о канадском "законе Магнитского": непонятно, зачем он вообще нужен

11:5419.10.2017
(обновлено: 11:55 19.10.2017)
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© Fotolia / Natalia PushchinaЗдание парламента в КанадеЗдание парламента в Канаде
© Fotolia / Natalia Pushchina
В Канаде вступил в силу аналог американского "закона Магнитского". В Москве уже заявили о возможных ответных мерах. Эксперт Алексей Пилько в эфире радио Sputnik назвал логичной реакцию российской стороны на действия Оттавы.

Канадский "закон Магнитского", предусматривающий санкции против иностранных государственных служащих, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу. Об этом уведомил национальный парламент.

Ранее закон был принят палатой общин, а во вторник – сенатом. Документ вступил в силу в среду после получения формальной санкции от главы государства – королевы Елизаветы II.

Здание парламента Канады в Оттаве
© AFP 2017 / Lars Hagberg
Эксперт: канадский аналог "закона Магнитского" – политическая глупость
Российское посольство в Оттаве написало на своей странице в Twitter, что канадский "закон Магнитского" противоречит здравому смыслу. "В противоречие здравому смыслу закон номер S-226 был поспешно подписан. Это иррациональный закон, который спонсировали уклонявшийся от налогов беглый мошенник и люди, которые ненавидят Россию", – говорится в заявлении дипмиссии.

Под "беглым мошенником" посольство имеет в виду, вероятно, основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера, который был заочно осужден российским судом на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях.

В МИД России ранее выразили разочарование из-за решения Канады принять аналог "закона Магнитского". По мнению официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, этот законопроект приведет к подрыву отношений между Москвой и Оттавой. По ее мнению, документ направлен на введение санкций против граждан России. 

Здание Парламента Канады
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Мнение о канадском "законе Магнитского": мир возвращается к "биполярью"
Захарова также отметила, что Россия ответит на принятие в Канаде аналога "закона Магнитского".

"При усилении санкционного давления на нас, исходя из принципа взаимности, будем зеркально расширять список канадских деятелей, которым запрещен въезд в Россию", – сказала она.

Директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько считает, что принятие ответных мер со стороны России на канадский аналог "закона Магнитского" будет логичным шагом. 

"Не думаю, что "закон Магнитского" в Канаде – это какой-то злой умысел, это просто такая инерция политической машины после американского закона. Хотя в целом непонятно, зачем этот закон вообще нужен. Конечно, российское посольство в Канаде выступило против. Что касается заявлений российской стороны о возможном ответе, то ответ России будет также логичен. В дипломатии всегда так – если вводятся какие-то санкции с одной стороны, обычно другая сторона принимает зеркальные меры. Это стандартная процедура", – сказал Алексей Пилько в эфире радио Sputnik.

Оригинальный, американский "закон Магнитского" был принят в США в декабре 2012 года по инициативе главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, признанного российским судом виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Изначально он был направлен против лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского, юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital, скончавшегося в "Матросской тишине". В черный список попали представители российских правоохранительных органов, судьи, работники ФСИН и налоговой инспекции. Им был запрещен въезд в Штаты и предусмотрена блокировка их финансовых активов в американских банках. В 2016 году закон был дополнен. В черный список стало возможным вносить граждан не только России, но и любых стран.

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