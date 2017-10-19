Мнение: слова о "новом 11 сентября" неслучайно прозвучали после Лас-Вегаса

В администрации США заявили, что террористы хотят устроить "новое 11 сентября". Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал американист Дмитрий Михеев.

Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк заявила, что экстремисты собираются устроить теракт, подобный атаке 11 сентября 2001 года.

"Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом", – приводит Daily Mail ее высказывание во время выступления в американском посольстве в Лондоне.

По ее словам, сейчас у "Исламского государства"* переходный период, когда боевики стремятся "обеспечить финансирование, продолжать быть заметными и сохранять численность, поэтому они реализуют небольшие замыслы". Однако при этом, по мнению Элейн Дьюк, боевики нацеливаются на более масштабные планы.

Одиннадцатого сентября 2001 года в США боевики-смертники "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских лайнера, направив два из них на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертое воздушное судно рухнуло в поле в штате Пенсильвания.

Жертвами терактов стали 2977 человек. В Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Пентагоне – 184 человека, 40 человек – в Пенсильвании. Погибшими также числятся 19 террористов.

Заявление исполняющей обязанности министра внутренней безопасности США в эфире радио Sputnik прокомментировал американист Дмитрий Михеев.

"То, что сказала Элейн Дьюк, можно расценить, с одной стороны, как попытку доказать важность своей работы и деятельности своего ведомства. А с другой стороны, подобные заявления – это совершенно регулярная практика, призванная держать общество "в тонусе" и в то же время оправдывающая меры, направленные на поддержание уровня безопасности", – сказал Дмитрий Михеев.

По его словам, одной из задач подобных заявлений является поддержание определенного образа служб безопасности в глазах общества.

"Это обычная американская практика, которая создает впечатление в обществе, что все эти агентства и службы безопасности постоянно работают над предотвращением терактов. Это особенно нужно сейчас на фоне того, что произошло в Лас-Вегасе: мол, да, бывают проколы, когда одиночки совершают ужасные преступления, но в целом службы безопасности работают, осуществляя свои функции", – отметил Дмитрий Михеев.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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