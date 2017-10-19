Мнение: слова о "новом 11 сентября" неслучайно прозвучали после Лас-Вегаса

Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк заявила, что экстремисты собираются устроить теракт, подобный атаке 11 сентября 2001 года.
"Они хотят сбить самолет, разведданные ясно говорят об этом", – приводит Daily Mail ее высказывание во время выступления в американском посольстве в Лондоне.
Одиннадцатого сентября 2001 года в США боевики-смертники "Аль-Каиды"* захватили четыре пассажирских лайнера, направив два из них на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других – на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертое воздушное судно рухнуло в поле в штате Пенсильвания.
Жертвами терактов стали 2977 человек. В Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Пентагоне – 184 человека, 40 человек – в Пенсильвании. Погибшими также числятся 19 террористов.
Заявление исполняющей обязанности министра внутренней безопасности США в эфире радио Sputnik прокомментировал американист Дмитрий Михеев.
"То, что сказала Элейн Дьюк, можно расценить, с одной стороны, как попытку доказать важность своей работы и деятельности своего ведомства. А с другой стороны, подобные заявления – это совершенно регулярная практика, призванная держать общество "в тонусе" и в то же время оправдывающая меры, направленные на поддержание уровня безопасности", – сказал Дмитрий Михеев.
По его словам, одной из задач подобных заявлений является поддержание определенного образа служб безопасности в глазах общества.
"Это обычная американская практика, которая создает впечатление в обществе, что все эти агентства и службы безопасности постоянно работают над предотвращением терактов. Это особенно нужно сейчас на фоне того, что произошло в Лас-Вегасе: мол, да, бывают проколы, когда одиночки совершают ужасные преступления, но в целом службы безопасности работают, осуществляя свои функции", – отметил Дмитрий Михеев.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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