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Политолог оценил шансы Собчак на выборах президента России

10:4019.10.2017
(обновлено: 10:42 19.10.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКсения СобчакКсения Собчак
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Телеведущая Ксения Собчак объявила о своем участии в выборах президента РФ в марте следующего года. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik сделал свой прогноз о том, сколько процентов голосов может набрать Собчак.

Телеведущая Ксения Собчак накануне заявила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году.

"Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России", – говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru

Одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости".

Стоп-кадр из видеоролика Ксении Собчак с заявлением об участии в выборах президента РФ
© YouTube-канал Ксении Собчак
Политолог прокомментировал заявление Собчак об участии в выборах президента
"Я – кандидат "против всех", – позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет. 

В своем видеообращении она призвала прийти и проголосовать на выборах, несмотря на то, что многие предлагают их бойкотировать.

Деньги на свою избирательную кампанию Собчак намеревается собирать среди элиты. По ее словам, это покажет, что "все слои общества недовольны происходящим". При этом она заявляет, что находится вне жестких идеологических рамок, не принадлежит к конкретным партиям и не связана партийной или групповой дисциплиной, но при этом открыта для консультаций со всеми политическими силами. По мнению телеведущей, ее участие в выборах будет "выгодно избирателям, полезно для российской политической системы". 

Собчак сообщила, что 24 октября в Москве состоится пресс-конференция, на которой она ответит на все вопросы.

Ранее о возможном выдвижении Собчак сообщали некоторые СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что "Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции" и может баллотироваться в президенты. Песков также отметил, что политические убеждения Собчак пока неизвестны, и добавил, что ей придется с нуля набираться политического опыта.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik оценил шансы Ксении Собчак на президентских выборах.

"На самом деле это неплохое решение – выдвижение Собчак, если она благополучно соберет подписи. Это привлечет больше внимания к выборам, потому что из новых фигур, которые могут реально зарегистрироваться, на сегодняшний момент она самая яркая. И у нее в принципе есть группа поддержки. Теоретически она может набрать более трех процентов, что само по себе является высоким показателем. Если наберет десять процентов – это вообще будет для нее отлично", – сказал Вячеслав Смирнов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 


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