Мнение: отказ Порошенко от встречи с протестующими вызван накалом ситуации

Президент Украины Петр Порошенко отказался от встречи с организаторами митинга у здания Верховной рады, как было объявлено – из-за состава делегации. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Сергей Козлов.

Президент Украины Петр Порошенко отказался от встречи с организаторами митинга у здания Верховной рады в Киеве из-за состава делегации. Об этом заявил глава пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов, передает "Укринформ".

Как пояснил Герасимов, о встрече просил член БПП Мустафа Найем, и глава государства был на нее согласен, однако Порошенко был против участия в переговорах двух других депутатов – Сергея Левченко и Светланы Залищук. "Мое личное мнение, что когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу, заходят люди, которые жгли шашки в Верховной Раде, когда там были дети, то это неприемлемо", – сказал Герасимов.

Ранее Мустафа Найем сообщил в Facebook о срыве встречи депутатов-организаторов митинга с Порошенко.

Свое мнение по поводу этой ситуации в эфире радио Sputnik высказал политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления РАНХиГС Сергей Козлов.

"Отказ президента Порошенко принять делегацию прежде всего связан с тем накалом, которого достигли отношения между президентской администрацией и официальным Киевом с одной стороны, и той коалицией, которая сложилась вокруг Михаила Саакашвили и той попыткой создать новый Майдан, которую он предпринимает – с другой. Поэтому любой контакт президента с теми людьми, которых он воспринимает как потенциальных провокаторов, и общение с которыми вызовет общественную реакцию, для него неприемлемо", – считает Сергей Козлов.

Во вторник несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации в центре Киева, организованной рядом политических сил, включая партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

Позднее митингующие разбили палаточный городок возле Рады, отказавшись разойтись до выполнения их требований. В среду спецназ попытался взять городок штурмом из-за отказа митингующих вернуть украденные накануне у полиции щиты. Позднее обстановка у здания парламента нормализовалась.

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