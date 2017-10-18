Политолог прокомментировал заявление Собчак об участии в выборах президента

Стоп-кадр из видеоролика Ксении Собчак с заявлением об участии в выборах президента РФ

Стоп-кадр из видеоролика Ксении Собчак с заявлением об участии в выборах президента РФ

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. В эфире радио Sputnik политолог Павел Салин высказал мнение, что выдвижение фигуры от либерального фланга было ожидаемым.

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году.

"Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России", — говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru.

Одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости". В письме Собчак заявила, что в ближайшее время сформирует предвыборный штаб, а также попросила "все политические силы делегировать в него, если не представителей, то наблюдателей".

"Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.

Ранее о возможном выдвижении Собчак сообщали некоторые СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, отметил, что "Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции" и может баллотироваться в президенты.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что выдвижение фигуры от либерального фланга для участия в выборах было ожидаемым.

"Это выдвижение вполне ожидаемо – выдвижение фигуры на либеральном фланге. Политтехнологи, которые работают на госпожу Собчак, учли то, что она имеет достаточно скандальную репутацию не совсем политика, поэтому сделали достаточно грамотный шаг: госпожа Собчак призвала голосовать не за себя, а против власти, заявив о том, что голосование за нее – это фактически возвращение графы "против всех". Таким образом, основной риск, который существовал в отношении выдвижения госпожи Собчак, что она не сможет консолидировать даже незначительную часть электората, попытались нейтрализовать этим ходом. И, скорее всего, это сможет дать результаты", — сказал Павел Салин.

Избирательная кампания по выборам президента официально начнется в период 7-17 декабря, выборы пройдут 18 марта.



У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".



Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!