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Украинский аналитик о новых траншах МВФ Киеву: фонд не обманешь

19:1918.10.2017
(обновлено: 19:20 18.10.2017)
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© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкОдногривенная купюраОдногривенная купюра
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Выделение МВФ очередного транша Украине могут отсрочить до весны, пишут СМИ. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik поделился мнением о возможных причинах приостановки кредита.

Переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) о цене на газ для населения завершились безрезультатно, в этой связи решение о выделении Киеву нового кредитного транша может быть принято не ранее середины весны 2018 года, пишет информагентство "Украинские новости".

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Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить пятый транш в 1,9 млрд долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. 

"Международный валютный фонд категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%. Это стало известно по итогам переговоров министра финансов Украины Александра Данилюка в Вашингтоне с руководством МВФ. По информации источников в правительстве, это были последние переговоры с кредитором по этому вопросу", – передает агентство.

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Сообщается, что правительство Украины предложило МВФ абсолютно новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета, однако МВФ выступил против. Отмечается, что в украинском правительстве не делают резких заявлений, однако требование МВФ выполнять не собираются и намерены оставить цену газа на прежнем уровне до 1 апреля. 

"Такая ситуация, а также невыполнение Украиной еще целого ряда условий, делает практически невозможным продолжение выделения кредитных средств минимум до середины весны 2018 года", – сообщает агентство.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная причина возможной приостановки транша – это невыполнение Украиной определенных экономических нормативов.

"У МВФ есть главные "маячки" – это экономические нормативы, их двадцать шесть. Из них Украина выполнила только два. А цена на газ вообще не имеет никакого отношения к траншу. Но чтобы не обращать внимания на эти "маячки", обществу постоянно навязывается новая дискуссия: раньше была тема пенсионной реформы, теперь – цены на газ. В действительности МВФ требует исполнения "маячков", и их не обманешь. Киев не может предоставить данных по динамике определенных специфических показателей. Например, в МВФ считают, что благодаря сотрудничеству на Украину должны приходить прямые зарубежные инвестиции. В результате будут расти чистые золотовалютные резервы, и тогда бояться нечего – кредит отдадут. Но на Украине сейчас официальные золотовалютные резервы – восемнадцать миллиардов, чистые – всего шесть, а по плану должны быть двадцать два. Поэтому МВФ и сказал траншам "стоп". В МВФ считают так: есть нормативы, и если страна их выполняет, то можно деньги давать безбоязненно – отдадут. Но если страна не выполняет нормативы, то есть риск – могут не отдать. И с точки зрения финансистов, они правы", – сказал Александр Охрименко.

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