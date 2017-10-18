Бизнес-омбудсмен: цифровая экономика поможет бизнесу выйти из тени

Блокчейн позволит компаниям упростить и удешевить документооборот. Такое мнение в эфире радио Sputnik в рамках форума "Открытые инновации" высказал Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и среди участников инновационной экосистемы по праву считается уникальной дискуссионной площадкой. В 2017 году главной темой форума обозначена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации".

Бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью радио Sputnik рассказал, что бизнес быстро сможет встроиться в цифровую экономику. Этому будет активно способствовать создание системы блокчейн, которая позволит сокращать издержки бизнеса. Цифровые "рельсы" позволят снимать административные и бюрократические барьеры с помощью новых технологий.

"Я думаю, что уже сейчас идет процесс. Появляются крупные компании, банки, которые заказывают себе блокчейн, программы, технологии на базе блокчейна, обеспечивающие сокращение у них издержек. Этот процесс идет очень быстрыми темпами. Я знаю, программист блокчейна сегодня пользуется огромным спросом. Уже изобрели быстрый блокчейн. Я надеюсь, это даст импульс в развитии блокчейна. Завтра появятся программы на рынке, где будет написано: "блокчейн унифицированный, доступный среднему и малому бизнесу". "1С" или другие программы, которые существуют в нормальном классическом виде, очень быстро перепишутся в блокчейн. Государство должно это поддержать, признать запись блокчейна, гарантирующего объективность данных", – сказал Борис Титов.

По его бизнес-омбудсмена, сейчас в России более 14 миллионов россиян трудятся в теневом секторе российской экономики. Система блокчейн упростит регистрацию нового бизнеса и отчеты малых предприятий. Это может способствовать возвращению малого бизнеса в правовое поле.

"Реестры малых предприятий могут все перевести в блокчейн и забыть, что они что-то должны. Это все будет в распределенной базе данных, которая даже от них зависеть не будет. Это будет объективная проверенная информация, которая будет храниться, и никто не сможет ее изменить. На самом деле, не так мало у нас малого бизнеса. Он действительно в тени. Он работает, но только не в офисах, а в гаражах. Блокчейн и здесь сможет помочь – он сократит для него издержки и для государства уменьшит налоги. Бизнес всегда ориентируется на две вещи: риск и доходность на вложенный капитал, т.е. выгодно и безопасно должно быть", – заключил Борис Титов.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Московского международного форума "Открытые инновации".

Бизнес-омбудсмен: цифровая экономика поможет бизнесу выйти из тени Your browser does not support HTML5 audio

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