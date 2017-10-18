Мнение: задержанный под Ростовом украинец приехал в Россию явно не работать

В Ростовской области задержали украинца, связанного с "Правым сектором"*. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik рассказал о целях, которые мог преследовать в России задержанный гражданин Украины.

В Ростовской области задержали украинца, связанного с движением "Правый сектор"*, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Роман Терновский вместе с членами "Правого сектора"* не раз участвовал в пикетах, митингах и других общественных мероприятиях на Украине. Он также занимался пропагандой в Facebook, в том числе среди жителей России.

"Действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации", – отметила Петренко. Украинца подозревают в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ).

Во время обыска по месту жительства Терновского в Ростове-на-Дону нашли одежду и другие личные вещи с символикой "Правого сектора"*. Его заключили под стражу.

Работа по установлению и привлечению к ответственности руководителей и участников организации продолжается.

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей", политолог Григорий Трофимчук считает, что подобные представители украинских радикалов представляют определенную опасность.

"Мы же видим, что сейчас происходит с телефонным терроризмом, с постоянными звонками в России о "минировании". Наверняка подобные люди этим и занимаются, а кто-то и координирует эти акции. Вероятно, Терновский прибыл в Россию для вербовки российских граждан. А собственно, с какой еще целью ему было сюда приезжать? Работать? Вряд ли он собирался работать. Тем более что у него была обнаружена символика "Правого сектора"*. Видимо, его целью было расширение социальной базы для каких-то акций", – сказал Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik.

При этом он отметил, что украинцы сейчас находятся в очень сложном положении и готовы на все, чтобы хоть немного заработать.

"Если взять ту же "оранжевую революцию" на Украине, то там деньги платили только каким-нибудь руководителям, а любому школьнику, который сидел в палатке, грелся у костра, было достаточно того, что его кто-то приютил, ему не надо ходить в школу и т.д. То есть в данном случае если речь идет о деньгах, то не о каких-то миллионах. Человеку зачастую достаточно какой-то небольшой платы, например, той, которую он раньше получал на своей работе. А в каких-то случаях даже ниже сумму, потому что работы на Украине сейчас все меньше и меньше. И люди буквально за еду готовы заниматься этой деятельностью. То есть здесь мы видим идею и отсутствие денег, и этот сплав представляет опасность", – считает Григорий Трофимчук.

*Экстремистская организация, запрещенная в России