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Украинский экономист: у МВФ – несколько причин для отсрочки транша Киеву

16:1018.10.2017
(обновлено: 16:14 18.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФурманПерейти в фотобанкУчастница первомайского шествия в КиевеУчастница первомайского шествия в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Переговоры Киева с МВФ закончились ничем, выделение транша могут отсрочить до весны, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik украинский экономист Олег Соскин выразил мнение, что в фонде выжидают, как будет развиваться ситуация на Украине.

Переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) о цене на газ для населения завершились безрезультатно, в этой связи решение о выделении Киеву нового кредитного транша может быть принято не ранее середины весны 2018 года, пишет информагентство "Украинские новости".

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© РИА Новости
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Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает получить пятый транш в 1,9 млрд долларов, однако сроки его получения пока не известны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы. Тем не менее, средства в Киеве надеются получить до конца года.

"Международный валютный фонд категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%. Это стало известно по итогам переговоров министра финансов Украины Александра Данилюка в Вашингтоне с руководством МВФ. По информации источников в правительстве, это были последние переговоры с кредитором по этому вопросу", – передает агентство.

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© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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Сообщается, что правительство Украины предложило МВФ абсолютно новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета, однако МВФ выступил против. Отмечается, что в украинском правительстве не делают резких заявлений, однако требование МВФ выполнять не собираются и намерены оставить цену газа на прежнем уровне до 1 апреля. 

"Такая ситуация, а также невыполнение Украиной еще целого ряда условий, делает практически невозможным продолжение выделения кредитных средств минимум до середины весны 2018 года", – сообщает агентство.

В эфире радио Sputnik директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин выразил мнение, что в МВФ исходили сразу из нескольких соображений.

"У МВФ есть большие основания полагать, что деньги используются Киевом не по назначению, что идет их разворовывание. Кроме того, есть серьезный конфликт: МВФ требовал по сути бездефицитного бюджета, отмены субсидий для населения на коммунальные услуги, поднятия цен на газ, а также исключения льготных пенсий, но фактически ничего из этого Киевом не сделано. Сыграл свою роль и скандал в министерстве обороны: там огромная коррупция, и в этом подозревается либо ближайшее окружение (президента Украины Петра) Порошенко, либо он сам. В МВФ решили не участвовать во всем этом, естественно, проконсультировались с руководством США. Видимо, все-таки они ориентированы на то, что Порошенко должен уйти в отставку либо быть снят", – сказал Олег Соскин.

По его мнению, нынешняя акция протеста в Киеве также могла сыграть определенную роль.

"События показали, что Порошенко не контролирует ситуацию, и что достаточно небольшого контингента подготовленных людей, чтобы осуществить верхушечный переворот. Думаю, что это тоже стало серьезной причиной того, что в МВФ решили отложить новый транш. И думаю, что новое правительство может быть уже к этой зиме, потому что входить в зиму с некомпетентным правительством (премьер-министра Украины Владимира) Гройсмана  – очень плохо, мы можем зиму не выдержать", – отметил украинский экономист.

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