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Эксперт: К 2025 году управлять автомобилем в пробке будут роботы

15:1618.10.2017
(обновлено: 15:18 18.10.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКонцепт-модель автомобиля Лада-2050, демонстрируемая на выставке в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017Концепт-модель автомобиля Лада-2050, демонстрируемая на выставке в рамках международного форума Открытые Инновации- 2017 в Москве. 16 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Искусственный интеллект – во спасение человеческих жизней. О наработках российских компаний в сфере развития беспилотных автомобилей на форуме "Открытые инновации" рассказала радио Sputnik президент Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Дмитрий Медведев на пленарное заседании VI Московского международного форума «Открытые инновации». 17 октября 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Венчуростроитель – профессия будущего
Статистика неумолима. В прошлом году около 1,3 миллиона человек погибли на дорогах по всему миру. При этом жертвами становятся взрослые активные люди. И мириться с такими потерями нельзя. По мнению экспертов, снизить смертность на дорогах помогут как раз беспилотные автомобили. Искусственный интеллект способен избавить водителей от влияния субъективных факторов на процесс вождения – стресса или усталости. О том, какие инновационные наработки сегодня есть у российских компаний, в эфире радио Sputnik рассказала президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. 

"Без беспилотных автомобилей, в принципе, уже нельзя быть автопроизводителем. Весь международный авторынок в своих планах заявил о беспилотном транспорте. Все считают, что рано или поздно автомобильный поток не просто станет смешанным, а роботизированный транспорт будет превалировать. Это произойдет не в следующем поколении, а уже скоро. Ряд производителей, с которыми мы работаем, объявляют, что в 2019 году появятся автомобили с роботизированным движением в пробке. То есть в них можно будет убрать руки с руля и заниматься своими делами. Совсем  расслабиться за рулем можно будет, по моим представлениям, году в 2025. Хотя некоторые автопроизводители начинают говорить про 2021 год. Но скорость развития сопровождающей микропроцессорной техники пока немного отстает", – отметила Ольга Ускова.  

Там, где вводятся серьезные функции помощи водителю, уже можно увидеть снижение аварийности до 40%. Но существует и ряд проблем, продолжает Ольга Ускова. 

"Я вижу три уровня проблем. С первым мы практически справились за счет очень серьезной математики. Теоретически. Дорожная ситуация обладает бесконечным количеством вариаций. Столько возможных случайностей, как на дороге, не происходит больше нигде. Пилот не должен быть как человек, он должен быть лучше человека. Система должна предугадывать практически любую ситуацию. Вторая группа, которой предстоит развиться, это вопрос безопасности: неиспользование робота в террористических целях, ограничение его действий, вопросы с хакерами. Третий блок – юридически-страховой. Правила дорожного движения, страхование рисков, материальная ответственность. Искусственный интеллект может заменить, сократить рабочие места, но не интеллектуальные. В роботизации делается упор на исключение тяжелого монотонного труда. Если мы сможем общаться в пробке, то это расширит  нам жизненное пространство".

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Московского международного форума "Открытые инновации".

Эксперт: К 2025 году управлять автомобилем в пробке будут роботы
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