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Мнение: отличие нынешней украинской власти в том, что она не боится крови

14:3318.10.2017
(обновлено: 14:35 18.10.2017)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoПалаточный лагерь протестующих у здания Верховной рады в Киеве. 17 октября 2017Палаточный лагерь протестующих у здания Верховной рады в Киеве. 17 октября 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
В районе палаточного городка в центре Киева усилены меры безопасности. В эфире радио Sputnik замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев не исключил, что власти в любой момент могут принять решение подавить протест.

Корреспондент РИА Новости рассказал о ситуации у здания Рады, где митингующие накануне разбили палаточный городок. 

Митингующие устанавливают палатки у здания Рады Украины в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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По состоянию на утро среды в правительственном квартале усилили охрану, также перекрыли движение на нескольких улицах. В полиции сообщили, что в палатках остаются не более 200 активистов. Такое же число сотрудников полиции и Нацгвардии около парламента, они оцепили здание Рады, а подходы к нему перекрыли заборами.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", партий "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

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© РИА Новости / Стрингер
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Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока не добьются своих целей. Саакашвили заявил, что если их требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.

Как сообщил в среду генпрокурор страны Юрий Луценко, власти не будут сносить палаточный лагерь. Глава Национальной полиции Сергей Князев, в свою очередь, подтвердил, что площадь перед Радой зачищать не будут, но сотрудники правоохранительных органов будут обеспечивать там порядок.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев не исключил, что власти в любой момент могут принять иное решение. 

"В Киеве есть недовольство местного населения, в частности, низким жизненным уровнем, есть значительные проблемы с восстановлением экономики, что обусловлено излишним стремлением на Запад и сворачиванием связей с Российской Федерацией, со странами постсоветского пространства. Но все выступления блокируются Службой безопасности Украины, идет мощнейшая система подавления, народ реально запуган. Поэтому полагаю, что без внешнего воздействия реальный Майдан, реальная смена власти маловероятна. Отличие нынешней власти в том, что она не боится крови. И количество крови уже никого не смущает, особенно после того, что произошло в Одессе (в мае 2014 года – ред.). С этой точки зрения, если будет принято решение подавлять, то подавлять будут жестоко. А Запад, как обычно, стыдливо закроет глаза на эту жестокость. И народ это понимает. Поэтому я не очень верю в возможность изменений. Протест либо сам сойдет на нет, либо будет подавлен", – сказал Владимир Евсеев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем! 

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