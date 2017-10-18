Политолог: Украина выдала своей "оборонке" свидетельство о смерти

Посетители в цехе по производству бронетранспортера Дозор Б во время демонстрации военной техники на Львовском бронетанковом заводе

Посетители в цехе по производству бронетранспортера Дозор Б во время демонстрации военной техники на Львовском бронетанковом заводе

Кабмин Украины прекратил действие соглашения с правительством России о специализации предприятий, участвующих в производстве военной продукции. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik назвал прекращение действия соглашения чисто формальным шагом.

Кабинет министров Украины на заседании в среду прекратил действие соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения. Трансляция заседания велась на сайте правительства.

Соглашение было подписано в Москве 21 декабря 2000 года. Согласно документу, стороны обязались способствовать сохранению производственной и научно-технической специализации предприятий и организаций, которые принимают участие в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что прекращение украинской стороной соглашения с Россией – чисто формальный шаг, на практике военно-технического сотрудничества нет уже более трех лет.

"Украина постепенно свертывала военно-техническое сотрудничество и кооперацию еще до событий 2014 года. А после этих событий фактически все отношения были прерваны. (Президент Петр) Порошенко, будучи избранным, сразу запретил любое сотрудничество между предприятиями в этой сфере. А в мае 2015 года вышло специальное решение, запрещающее такое сотрудничество. Поэтому сейчас произошла просто констатация того факта, что в этой сфере ничего не происходит, выпущен чисто нормативный документ. В действительности уже более трех лет никакого сотрудничества нет", – отметил Алексей Подберезкин.

Прекращение двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере нанесло ущерб исключительно самой Украине, считает он.

"Мы свою промышленность переориентировали. И что касается таких "чувствительных" вещей, как двигатели для вертолетов или тяжелые ракеты "Южмаша" – это все было переориентировано на других производителей, и этот процесс в России можно сказать, уже завершился. Другое дело – на Украине, потому что там, собственно, других потребителей нет, кроме российских. Вся "оборонка" украинская строилась как часть советской "оборонки" и никому она не нужна на Западе. Поэтому то, что произошло, означает, на мой взгляд, одно: Украина зафиксировала смерть больного, то есть, своей "оборонки", уже формально – как бы выдала документ, "свидетельство о смерти"", – сказал Алексей Подберезкин.

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