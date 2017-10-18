Мнение: украинцы будут идти за Саакашвили. Другого выбора у них нет

В партии президента Украины Петра Порошенко обвинили бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили в стремлении захватить власть на Украине. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Артур Атаев.

Сторонники лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили намерены захватить власть на Украине любой ценой, считает глава президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Я все больше убеждаюсь, что ни Саакашвили, ни его сторонники не ставят себе целью добиться выполнения тех требований, которые они выдвинули. Их настоящая цель – это реальная масштабная дестабилизация в Украине для захвата власти любой ценой", – приводит слова Герасимова агентство УНИАН.

Он призвал митингующих прекратить блокировать здание парламента, назвав такие действия "неправильными".

Схожее мнение выразил премьер Владимир Гройсман. По его словам, некоторые протестующие у здания Верховной рады пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, однако другая часть искренне желает изменений.

Накануне несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также объединений "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока не добьются своих целей. Саакашвили заявил, что если их требования не выполнят, демонстранты будут настаивать на отставке президента. Во вторник вечером между протестующими и правоохранителями произошло несколько столкновений.

По словам политолога Артура Атаева, Михаил Саакашвили никогда не скрывал своих целей – свергнуть украинскую власть. Однако, как полагает политолог, Украина для него – это только "запасной политической полигон".

"Ничего нового в этом заявлении не прозвучало, потому что Саакашвили, в общем-то, своих интересов и целей никогда не скрывал – ни в прошлом, ни сегодня. У него четкие ориентиры на будущее, и это будущее связано с реализацией проекта по смещению Порошенко с должности президента. И сегодня Саакашвили увеличивает свою политическую стоимость. Но я считаю, что Украина для него все-таки является запасным политическим полигоном, а его конечные политические амбиции связаны с Грузией. И сейчас идет апробация его политических навыков и сил, которые могут быть вновь использованы в Грузии. А в условиях беззубости украинской власти и ее неспособности реагировать на политические вызовы такие акторы, как Саакашвили, будут только усиливать свое влияние", – сказал Артур Атаев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, у украинцев есть вполне определенные причины поддерживать Саакашвили.

"Саакашвили говорит о тех проблемах, которые реальны и очевидны. Он умело педалирует украинской проблематикой. Ведь очевидно, что есть коррупция, и она безразмерна. Вторая существенная деталь – это кризис на Донбассе. Украинская политическая элита и украинская военная элита не находят общего языка. И третье – это экономическая и политическая стагнация. Нынешняя украинская власть провозглашали курс на европейскую интеграцию – она застопорилась, они провозглашали курс на интеграцию в НАТО – это тоже достаточно растянуто по времени. Но сейчас у украинского электората нет картины будущего. Какое будущее ждет Украину – никто не может ответить на этот вопрос. На этом фоне население будет идти за такими людьми как Саакашвили. Другого выбора просто нет", – считает политолог.

Он обратил внимание, что не только простые украинцы поддерживают Саакашвили, но и некоторые политики. И, по мнению Артура Атаева, нового Майдана на Украине вряд ли удастся избежать.

"При этом Саакашвили ведет за собой и маргинальную часть украинской политической элиты, которая готова продуцировать Майданы, ведь это способ усиления политического авторитета. И Саакашвили был бы бездарным политиком, если бы не использовал этот момент. Когда он пересек украинскую границу, и реального противодействия ему оказано не было, уже стало понятно, что в той или иной форме Майдан будет реализован. Все зависит от того, до конца ли пойдут его заказчики", – заключил политолог.

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