Политолог: "перевод стрелок" на Донбасс – излюбленный прием Порошенко

Власти Украины нагнетают ситуацию в Донбассе для отвлечения внимания от событий в Киеве, считают в Донецке. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Александр Форманчук.

Власти Украины нагнетают ситуацию в Донбассе, обвиняя самопровозглашенную Донецкую народную республику в нарушениях Минских договоренностей, для отвлечения внимания международной общественности от событий в Киеве, где накануне у здания Рады прошел митинг, заявил РИА Новости полпред ДНР на переговорах по Донбассу Денис Пушилин.

Накануне Минобороны Украины обвинило ополченцев в увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе за сутки. В ДНР в свою очередь сообщили, что Киев пытается дискредитировать ополчение и отвлечь внимание от реальной картины на линии соприкосновения.

"Киев искусственно нагнетает ситуацию на линии соприкосновения с целью отвлечь внимание международной общественности от событий, которые происходят в столице Украины", – заявил Пушилин.

По его словам, все обвинения в адрес ополченцев ДНР со стороны Киева в нарушениях достигнутых договоренностей "преследуют цель отвлечения внимания своих граждан и представителей стран Европы от реальности происходящего в Украине".

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik высказал мнение, что "перевод стрелок" на Донбасс – излюбленный прием Киева.

"Это один из мотивов, который правящий режим (президента Украины Петра) Порошенко всегда использует – списывать все свои внутренние неудачи на "агрессию России" на юго-востоке. С этим связана и нынешняя воинственная риторика Киева, которая является очередной попыткой "перевода стрелок" на Донбасс. Во-вторых, Порошенко пытается напомнить Западу, прежде всего, Соединенным Штатам, что Украина сейчас является "плацдармом против России", и он, Порошенко, готов всеми силами защищать такой ее статус. С той же целью и в недавно принятый закон о реинтеграции (Донбасса) они впервые на законодательном уровне вставили упоминание о том, что Россия для них является "агрессором". Все это говорит о том, что Порошенко всегда настроен хоть как-нибудь "нагадить России"", – считает Александр Форманчук.

Во вторник несколько тысяч человек начали акцию протеста возле Рады с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок у стен Рады, заявляя, что останутся возле парламента до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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