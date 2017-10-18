Академик об НЛО над Дубаем: это точно не "летающая тарелка"

В небе над Дубаем заметили светящийся неопознанный объект. Местные жители предположили, что речь идет о метеорите, "российской ракете" или даже НЛО. Академик Александр Железняков в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

Светящийся неопознанный объект был замечен вечером в понедельник над эмиратом Дубай в ОАЭ. Видеозапись явления широко разошлась по социальным сетям и активно обсуждалась пользователями.

Большинство комментаторов предположили, что объект является метеоритом, некоторые допустили, что это мог быть горящий самолет или даже НЛО, однако позднее издание Thenational.ae, ссылаясь на Дубайскую астрономическую группу, сообщило, что в атмосфере сгорели обломки космического корабля. Местные эксперты предположили, что речь идет о российском грузовике "Прогресс МС-01", однако, скорее всего, имелась в виду ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела космический корабль на орбиту.

Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный в субботу со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", в понедельник пристыковался к станции в автоматическом режиме.

Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков в эфире радио Sputnik отметил, что подобные явления наблюдаются нередко, и во многих случаях принимаются за свидетельство существования внеземных цивилизаций. Однако, по словам академика, в 90% случаев – это результат деятельности человека.

"Не могу однозначно сказать, что это верхняя ступень ракетоносителя. Но это точно никакая не "тарелка". Вероятнее всего, это один из фрагментов космического мусора, который вошел в атмосферу и сгорел в верхних слоях. Очень похоже на это, но пока не могу точно идентифицировать, что это было. Подобные вещи часто принимают за "летающие тарелки". Анализ всех наблюдений, которые периодически появляются и в СМИ, и просто в сообщениях в интернете, показывает, что на 90% такие явления связаны с техногенной деятельностью человечества. Это либо ракетоносители, либо спутники, либо пролеты самолетов. Все это может совершенно фантастическим образом преломляться в атмосфере. На 90% – это то, что мы сами делаем и потом пиарим, а 10% наука еще не может объяснить. Может быть, это какие-то природные явления. Людям хочется верить во что-то сверхъестественное, в Бабу-Ягу тоже некоторые верят", – сказал Александр Железняков.

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