Академик об НЛО над Дубаем: это точно не "летающая тарелка"

Светящийся неопознанный объект был замечен вечером в понедельник над эмиратом Дубай в ОАЭ. Видеозапись явления широко разошлась по социальным сетям и активно обсуждалась пользователями.
Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный в субботу со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", в понедельник пристыковался к станции в автоматическом режиме.
Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков в эфире радио Sputnik отметил, что подобные явления наблюдаются нередко, и во многих случаях принимаются за свидетельство существования внеземных цивилизаций. Однако, по словам академика, в 90% случаев – это результат деятельности человека.
"Не могу однозначно сказать, что это верхняя ступень ракетоносителя. Но это точно никакая не "тарелка". Вероятнее всего, это один из фрагментов космического мусора, который вошел в атмосферу и сгорел в верхних слоях. Очень похоже на это, но пока не могу точно идентифицировать, что это было. Подобные вещи часто принимают за "летающие тарелки". Анализ всех наблюдений, которые периодически появляются и в СМИ, и просто в сообщениях в интернете, показывает, что на 90% такие явления связаны с техногенной деятельностью человечества. Это либо ракетоносители, либо спутники, либо пролеты самолетов. Все это может совершенно фантастическим образом преломляться в атмосфере. На 90% – это то, что мы сами делаем и потом пиарим, а 10% наука еще не может объяснить. Может быть, это какие-то природные явления. Людям хочется верить во что-то сверхъестественное, в Бабу-Ягу тоже некоторые верят", – сказал Александр Железняков.
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