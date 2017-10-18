Политолог: Россию вынуждают принимать меры в отношении американских СМИ

Совет Федерации предложил Минкомсвязи ввести ограничения в отношении ряда действующих на территории РФ американских СМИ, сообщил источник в Совфеде. Свое мнение по этому поводу в эфире радио Sputnik высказал политолог Кирилл Коктыш.

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложила Минкомсвязи ввести ограничения в отношении действующих на территории России пяти американских СМИ, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

"В списке пять американских СМИ, чья деятельность на территории России может считаться пропагандистской, а не журналистской", – сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что в списке есть "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN.

Окончательное решение, по словам собеседника агентства, будет принято на заседании комиссии 23 октября. Затем предложение будет направлено в Минкомсвязь, сказал он.

На прошлой неделе Минюст уведомил медиакорпорацию "Радио Свобода" и еще две редакции американских СМИ о возможных ограничениях в рамках закона о средствах массовой информации.

Россия таким образом может ответить на притеснения российских журналистов в США.

Американские власти обязали руководство RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также начали разбирательство в конгрессе о возможном влиянии российских СМИ через соцсети на избирательные процессы в стране.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия США незаконными и обвинила Вашингтон в нарушении свободы слова.

Свое мнение по поводу возможных мер в отношении американских СМИ в России высказал в эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Ясно, что все эти меры принимаются как вынужденные. После того, как Штаты начали очень сильно ограничивать российские СМИ и публично объявили Россию источником всякого зла, понятно, что эти их меры потребовали зеркального ответа. В противном случае Россия просто признала бы право и возможность США выносить суждения на свой счет и признала бы таким образом свой подчиненный характер. Международные отношения всегда строятся по принципу симметрии. Поэтому наши действия в отношении американских СМИ – это просто зеркальный ответ на действия США", – отметил Кирилл Коктыш.

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