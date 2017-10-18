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Эксперт: на Западе считают "Искандеры" самым опасным оружием РФ. И не зря

11:1218.10.2017
(обновлено: 11:15 18.10.2017)
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© Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкНа полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-МНа полигоне в Астраханской области проведен боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны РФ провело испытания новой ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер". Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал об уникальных особенностях комплексов и ракет к ним.

На полигоне "Капустин Яр" прошли испытания новой ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Об этом сообщил начальник полигона генерал-майор Олег Кислов.

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© РИА Новости / Евгений Биятов
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ОТРК "Искандер-М" предназначен для скрытной подготовки и нанесения высокоточных ракетных ударов по различным целям в оперативно-тактической глубине с гарантированной дальностью поражения от 50 до 500 километров, на различных театрах военных действий, в любых условиях, в том числе при активном противодействии противника средствами противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В середине сентября генконструктор предприятия-разработчика комплекса – "Конструкторского бюро машиностроения" (КБМ) – Валерий Кашин сообщил, что министерство обороны одобрило план модернизации оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Ожидается, что данные ОТРК в различных модификациях будут стоять на вооружении армии в течение 20-30 лет.

Он напомнил, что осенью КБМ поставит в Вооруженные силы последний бригадный комплект "Искандер-М" по контракту от 2011 года (всего соглашение предусматривало поставку 10 бригадных комплектов).

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что на Западе считают российские комплексы "Искандер" грозным оружием. И, по словам военного эксперта, для этого есть все основания. 

"Оперативно-тактический комплекс "Искандер" считается одним из самых высокоточных ракетных комплексов в мире. Ракеты этого комплекса даже за 300, за 500 километров способны попадать в колышек. Это выдающееся оружие, которое уже давно поступает на вооружение российской армии, и на Западе считается самым опасным российским оружием. На Западе считают, что чем больше у России будет "Искандеров", тем больше проблем может возникнуть в тех районах Европы, где сегодня дислоцируются эшелоны ПРО США. Американцы активно наращивают количество своих ПРО, и Россия ищет противоядие. Пока дипломаты пытаются договориться, наши специалисты не сидят сложа руки и работают на опережение. И эта работа как раз и связана с модернизацией нашего выдающегося комплекса", – сказал Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

Он рассказал также, в чем заключается особенность ракет комплекса "Искандер".

"У "Искандера" две ракеты, которые летают по так называемой квазибаллистической траектории, то есть и по низким, и по высоким траекториям. В чем уникальность новой ракеты: я не хочу раздражать Пентагон, раздражать других товарищей на Западе, но хочу сказать, что одна из ракет модернизированного "Искандера" уже летает далеко за 2000 километров", – сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что модернизация ракет для "Искандеров" – это адекватный ответ на американские ПРО в Европе.

"Россия сегодня стремится с дальней дистанции в случае военной угрозы нанести удар по тем эшелонам ПРО, которые США выстраивают в Европе. То есть наши "Искандеры" не будут стоять, как говорится, "под балконом" у этих ПРО, скажем, в Калининграде. Нам необходимо иметь "Искандеры", которые будут отодвинуты вглубь страны, но прицельность удара при этом не уменьшалась бы. В этом, по сути, и был главный смысл модернизации ракеты, о которой сегодня идет речь. Мы модернизируем "Искандер" не потому, что увлечены выдающимися возможностями этого оружия к модернизации, а потому что, создавая новую ракету, мы адекватным образом реагируем на ту угрозу, которую несет в себе американская ПРО в Европе", – заключил Виктор Баранец.

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