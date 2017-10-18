Олейник: акции в Киеве могут закончиться плохо для Порошенко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заверил, что полиция не будет сносить палатки, установленные протестующими возле Верховной рады. Свой прогноз развития ситуации в Киеве представил в эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник.

Правоохранительные органы не планируют сносить палатки, установленные участниками акции протеста возле Верховной рады, заверил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Луценко также подчеркнул, что "случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестоко преследоваться".

Глава Национальной полиции Сергей Князев, в свою очередь, сообщил, что правоохранители не намерены принимать меры по зачистке территории возле Верховной рады, но будут обеспечивать порядок.

Накануне несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партий "Батькивщина", "Самопомощь", партии Саакашвили "Движение новых сил" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады. Они выдвинули требования отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Ближе к ночи протестующие установили вблизи здания Рады несколько десятков палаток. Часть манифестантов разошлась по палаткам на ночлег, некоторые остались на улице нести караул.

Здание Верховной рады охраняют полицейские и бойцы Национальной гвардии, они держат его в оцеплении.

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник в эфире радио Sputnik представил свой анализ происходящего у стен Рады.

"Это может закончиться ничем на первом этапе – или же может закончиться плохо для (президента Петра) Порошенко, для власти в целом: досрочными выборами парламента и президента. Всякая власть в Украине – я это знаю точно – всегда старалась не допустить митингов больших, манифестаций. Тем более – палаток. Палатки – это уже все, этот майдан начинает жить своей жизнью: поддержка, люди идут, и ситуация уже выходит из под контроля. И поэтому всегда старались этого не допустить", – отметил Владимир Олейник.

Он высказал свое мнение о том, почему власти не cмогут применить силу в отношении участников акции.

"(Министр внутренних дел Арсен) Аваков не может применить силу – если там прольется кровь или будет какое-то насилие, то на него "всех собак повесят". Как во времена (экс-президента Виктора) Януковича – требования отставки министра внутренних дел. И Порошенко с удовольствием это реализует, Аваков для него чужой. Чего не делал, кстати, тот же Янукович в отношении (тогдашнего главы МВД Виталия) Захарченко – он не отправлял его в отставку, чтобы снять напряжение. С другой стороны, сами работники правоохранительных органов – я с некоторыми вчера разговаривал – говорят: а нам это зачем? Мы же видим, идут процессы по "Беркуту". Если что – мы будем отвечать? Поэтому то, что они не разгоняют – это не добрая воля самой власти. Это те обстоятельства, которые играют против Порошенко", – уверен Владимир Олейник.

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