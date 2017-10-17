Ученый: от вспышек на Солнце можно ожидать повторения "Квебекского события"

Американские ученые предсказали смертоносную солнечную вспышку. Директор ИЗМИРАН Владимир Кузнецов в эфире радио Sputnik отметил, что мощные вспышки на Солнце происходят примерно раз в пятьдесят лет, но они не всегда становятся аномальными для Земли.

Ученые предсказали возникновение мощной вспышки на Солнце, которая может повлечь за собой масштабные катастрофы. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal.

Ученые из Гарвардского университета проанализировали данные о недавних изменениях на Солнце и пришли к выводу, что следующая сильная вспышка произойдет не позднее, чем в ближайшие сто лет, причем вероятность ее возникновения в ближайшее десятилетие составляет 12 процентов.

В докладе сообщается, что по количеству выделяемой энергии ожидаемая природная аномалия будет равняться вспышке 1859 года, в результате которой возникла геомагнитная буря, получившая название "Событие Кэррингтона".

Как отмечают исследователи, если природное явление такой мощности повторится сегодня, оно может привести к нарушению работы энергосистем по всему миру и систем охлаждения на ядерных электростанциях, отключению интернета. Кроме того, сверхвспышка способна спровоцировать техногенные аварии и повышение уровня радиации, что, в свою очередь, может повлечь за собой человеческие жертвы.

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им В.Н. Пушкова (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов в эфире радио Sputnik напомнил о событии в Квебеке (Канада), когда мощная солнечная вспышка породила невиданную магнитную бурю, вызвавшую техногенную катастрофу.

Однако мощные вспышки на Солнце не всегда становятся аномальными для Земли, отметил ученый.

"Мощные, экстремальные события на Солнце были и в современную эпоху — например, Квебекское событие 1989 года, были и другие. Они воздействовали на спутники, на наземные системы. И чем больше развита наша техно сфера, тем сильнее может быть воздействие. Такие вспышки происходят один раз в 50 лет, и их очень трудно прогнозировать. Сейчас с определенной долей вероятности можно сказать, какой мощности будет событие, но сказать, что оно будет экстремальным – сложно. Поскольку это зависит от многих обстоятельств: как возмущение придет к Земле, какой будет ориентация магнитной оси и так далее. При экстремальном событии происходит совпадение энергетического удара на Солнце и других факторов", — сказал Владимир Кузнецов.

По словам ученого, для того чтобы на Земле случилось что-то серьезное, события на Солнце должны быть во много раз более мощными, чем они наблюдались за все время.

"Но таких событий там нет. Поэтому глобальной катастрофы, апокалипсиса быть не может от Солнца. А вот сильное воздействие — типа Квебекского события — когда была отключена электроэнергия, перегорели трансформаторы, была нарушена спутниковая группировка, вполне может быть. И оно рано или поздно произойдет", — отметил Владимир Кузнецов.



Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.



У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!