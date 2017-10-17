Эксперт о столкновениях в Киеве: Порошенко сейчас не позавидуешь

В центре Киева происходят столкновения между протестующими и полицией, пострадал, по крайней мере, один силовик. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что нынешние украинские власти оказались в непростой ситуации.

В центре Киева возле здания Верховной рады начались столкновения между протестующими и полицией, передает корреспондент РИА Новости.

В результате беспорядков пострадал как минимум один полицейский. В МВД заявили, что предпринимают меры по стабилизации ситуации, и пообещали "привлечь всех виновных к ответственности".

Несколько десятков митингующих с палатками шли по улице Грушевского к зданию Верховной рады. Им преградили путь полицейские и бойцы Нацгвардии. Между полицией и митингующими возникла потасовка, в ходе которой демонстранты повредили металлические заграждения, а также рамку металлоискателя. Кроме того, протестующие отобрали у силовиков несколько металлических щитов.

Также участники акции начали устанавливать палатки у здания Верховной рады. Один из митингующих рассказал, что "скоро еще принесут 700 палаток, которые выделили в виде гуманитарной помощи". Однако кто их предоставил, он не уточнил.

Участники акции рассказали РИА Новости, что неизвестные распылили во время столкновения некий газ. Несколько митингующих обратились за помощью к медикам, их увезла "скорая". Одного участника акции, находящегося без сознания, также забрали медики.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью".

Директор Центра общественных и информационных инициатив "Европа" Эдуард Попов считает, что нынешние киевские власти учтут ошибки, допущенные во время Майдана.

"Я думаю, (президент Украины Петр) Порошенко учтет ошибки, допущенные прежней властью, и будет действовать чужими руками. Наверное, в этой роли будут выступать радикальные организации, которые работают по заданию государственной власти – те же националисты, но не аффилированные с оппозиционными Порошенко кругами. Таким способом власти уже неоднократно те или иные мероприятия сворачивали, будут действовать в этом духе и впредь. Хотя, конечно, масштаб этого мероприятия, судя по всему, здесь более грандиозный предвидится", – сказал Эдуард Попов в эфире радио Sputnik.

В целом, по его мнению, Порошенко оказался сегодня в непростой ситуации.

"Если власть будет использовать правоохранителей, то точечно, только в крайнем случае, боясь переступить очень зыбкую грань, которая отделяет порядок от возможности вызвать силовую реакцию другой стороны. Поэтому, конечно, Порошенко сейчас не позавидуешь. Резюмируя сказанное: на мой взгляд, Порошенко будет до последнего оттягивать применение полицейских средств. И новый Майдан на Украине сейчас будет развиваться по своим законам, его будут стараться не замечать", – считает эксперт.

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