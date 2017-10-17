Политолог: заявление Джонсона об РФ недопустимо по всем меркам дипломатии

Британия не может иметь нормальных отношений с Россией, заявил глава британского МИД Борис Джонсон. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Новиков, подобное заявление уже не подходит под параметры "экстравагантного мнения".

Великобритания не может построить нормальных отношений с Россией, однако считает важным поддерживать диалог, заявил глава британского МИД Борис Джонсон. Он также подтвердил прежние заявления британских властей о том, что Лондон "не располагает никакими прямыми доказательствами причастности России к кибератакам" на Великобританию. Вместе с тем министр вновь обвинил Россию в недружественном поведении.

Джонсон к концу 2017 года планирует посетить Россию с визитом. МИД Соединенного Королевства в связи с этим отметил, что Джонсон рассчитывает обсудить в Москве ситуации по Ирану, Ближнему Востоку и вопросы безопасности. По данным источников РИА Новости в канцелярии британского правительства, визит может состояться в двадцатых числах декабря.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Новиков, заявление, сделанное Джонсоном, уже нельзя назвать "экстравагантным мнением".

"Заявление Джонсона по всем меркам дипломатии недопустимое. Мы не находимся в состоянии ни холодной, ни горячей войны, но нам делают такое "замечательное" заявление. Оно красноречиво говорит о господине Джонсоне как о шоумене, но плохо говорит о нем как о дипломате. И это не может не повлиять на отношения с Москвой. Если бы Джонсон выступал по своей первой профессии (журналист – ред.), то это можно было бы считать экстравагантным мнением. Но сейчас его невозможно считать только экстравагантным. Отменить это может только, простите, публичное дезавуирование его позиции со стороны других влиятельных лиц – премьер-министра или лидеров Консервативной партии", – сказал Владимир Новиков.

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