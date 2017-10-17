Политолог: Порошенко уже перешел Рубикон

Президент Украины Петр Порошенко предложил отменить депутатскую неприкосновенность. Этого же добивается оппозиция, митингуя около здания парламента. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 17 октября, внес в Раду законопроект, которым предлагается внести изменения в конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты без согласия Верховной рады не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

По словам спикера Андрея Парубия, Рада может рассмотреть законопроект уже 19 октября.

Во вторник возле здания парламента начались протесты, организованные рядом украинских политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести рял изменений в избирательное законодательство.

Директор Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что совпадение инициативы главы государства и оппозиции по отмене депутатской неприкосновенности неслучайно.

"Порошенко пытается перехватить ускользающую повестку из рук Саакашвили. Сейчас ситуация на Украине уже доведена до определенного предела: любой оппозиционер может организовать новый "майдан". И пусть не смущают небольшие цифры митингующих, "евромайдан" в 2013 году тоже начинался с пары сотен человек. Другое дело, что я не уверен в успехе подобной технологии Порошенко, когда он просто перехватывает повестку оппозиции – взял и предложил отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года. Но это полумера. Потому что митингующие предлагают отменить неприкосновенность прямо сейчас, а не в 2020 году, когда непонятно, кто еще будет заседать в Верховной раде. Так что я не уверен, что это сработает. Конечно, Порошенко будет и дальше этим заниматься – перехватывать темы. Но он уже перешел Рубикон, запас прочности заканчивается, а главное, что население уже власти не верит", – сказал Олег Бондаренко.

Что касается Верховной рады, то, по мнению политолога, предложение Порошенко будет поддержано.

"Рада, конечно, поддержит это предложение Порошенко, потому что оно не касается этого созыва, и им абсолютно все равно, кто будет без неприкосновенности после 1 января 2020 года. Для них главное, чтобы они были с неприкосновенностью. Вот если бы Порошенко предложил неприкосновенность этого созыва отменить, вот здесь были бы вопросы. И я совсем не уверен, что Рада бы за это проголосовала", – заключил политолог.

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