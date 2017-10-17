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Венчуростроитель – профессия будущего

17:0717.10.2017
(обновлено: 17:08 17.10.2017)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкДмитрий Медведев на пленарное заседании VI Московского международного форума «Открытые инновации». 17 октября 2017Дмитрий Медведев на пленарное заседании VI Московского международного форума «Открытые инновации». 17 октября 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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В Москве в рамках форума "Открытые инновации" строят прогнозы на будущее экономики России. О том, что такое "конвейер инноваций", в интервью радио Sputnik рассказал генеральный директор Нанотехнологического центра "Техноспарк" Денис Ковалевич.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Учебный БПЛА GeoDrone L на выставке в рамках международного форума "Открытые инновации - 2017". 17 октября 2017
В технопарке "Сколково" 16-18 октября проходит VI Московский международный форум "Открытые инновации". На площадке собрались ведущие мировые эксперты, представители крупного бизнеса, начинающие предприниматели, молодые ученые, инженеры и художники. Дискуссии в эти дни посвящены цифровой экономике и всему, что с ней связано.

Переход от привычной нам экономики к цифровой невозможен без нового поколения предпринимателей. Эту проблему могли бы решить "венчуростроители", которые работали бы на "конвейере инноваций", рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор Нанотехнологического центра "Техноспарк" Денис Ковалевич.

"Это переход от "ноля" предыдущих периодов экономического развития деятельности предпринимателя – раньше было принято, что он всю жизнь строит одну компанию, часто передавая ее детям, внукам – к феномену, который сегодня в мире называют "серийное строительство технологических компаний". То есть, это когда предприниматели строят бизнесы, продают их и начинают строить другие бизнесы. За свою жизнь они успевают построить иногда десятки компаний. Это позволяет предпринимателям сохранить исключительно предпринимательскую функцию и не стать, например, управляющим. Ведь менеджер и предприниматель – это разные роли", – уверен Денис Ковалевич. 

Он пояснил, в чем видит разницу.

"Предприниматель – это тот, кто осуществляет переход из точки "ноль", как сказали бы математики, в точку "один". То есть, переход из набора доступных ресурсов и увиденных им шансов создает бизнес с нуля, в пустом пространстве. А управленец – это тот, кто берет созданное предпринимателем, и дальше растит из точки "один" в каком-то смысле до бесконечности. Вот эта попытка сосредоточиться на этом первом шаге, на этапе запуска бизнесов, на формировании полноценных компаний с устойчивой экономикой и дальнейшей продажей их является сутью деятельности тех, кого сегодня называют серийными предпринимателями. И в этом смысле их деятельность похожа на конвейер. Поэтому так и назвали – "конвейер инноваций". А инновации и есть новые бизнесы", – разъяснил Денис Ковалевич.

 

Венчуростроитель – профессия будущего
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