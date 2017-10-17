Политик: корни призыва к отставке Порошенко – как минимум в посольстве США

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе митинга у Рады призвал президента Украины Петра Порошенко уйти в отставку. Лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Саакашвили.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе митинга около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку, сообщает корреспондент РИА Новости.

Во вторник у здания Рады проходят акции протеста. Несколько тысяч человек требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.

"Если сегодня Порошенко последний раз не услышит вас и попытается выиграть время, как он делает три года, тогда нам всем надо переместиться в другое место с этой площади", – заявил политик.

В ходе митинга он призвал киевлян после работы присоединиться к акции протеста и потребовать, чтобы Порошенко "подумал об уходе со своего поста и освободил народ Украины".

Протестующие одобрительно отреагировали на призывы Саакашвили.

Как рассказал корреспондент РИА Новости, один из участников акции протеста устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и танцевал.

Лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков считает, что все происходящее сегодня на Украине моделируется в США.

"Те события, которые сегодня происходят в Киеве, совершенно очевидно, своими корнями уходят в Соединенные Штаты Америки или как минимум в американское посольство. Соединенные Штаты заинтересованы в постоянной нестабильности на территории Украины, а для этого они должны периодически выпускать пар, объяснять происходящее там не какими-то реальными проблемами, а валить все на какого-то стрелочника. Сейчас в роли стрелочника используется нынешний президент Украины. Но это вовсе не значит, что смена власти принесет Украине какое-то успокоение. Просто США меняют фигуры на шахматной доске и ничего нового для Украины не готовят", – сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

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