Мнение: медицинская реформа – это приговор украинцам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Раду проголосовать за медицинскую реформу. Последствия этой реформы оценил в эфире радио Sputnik политический обозреватель Владимир Скачко.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал депутатов Верховной рады проголосовать за законопроекты, которые позволят начать реализацию медицинской реформы в стране.

Предложенная правительством реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

"Начинается пленарная неделя, и я вижу одну самую главную задачу – дать старт медицинской реформе. Должны дать возможность врачам официально получать достойные зарплаты. И мы можем это сделать, приняв законопроекты 6327 и 6604 на этой неделе! Обращаюсь к каждому народному депутату и призываю объединиться, чтобы начать построение качественно новой системы финансирования здравоохранения", – написал Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, если реформа не будет принята сейчас, то вернуться к ней можно будет только в 2019 году, после парламентских выборов.

По мнению политического обозревателя и журналиста Владимира Скачко, медицинская реформа неизменно приведет к резкому сокращению численности населения Украины.

"Медицинская реформа – это важное слагаемое того социального геноцида, который проводится на Украине по заказу ее внешних кураторов. Цель этой реформы – ликвидация "излишнего" украинского населения. И если медицинская реформа в том виде, в котором ее подготовили американские советники во главе с исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяной Супрун, пройдет (голосование в Раде – ред.), то, по большому счету, это будет означать приговор всем хроническим больным, малоимущим и просто заболевшим людям. Потому что уничтожается бесплатная медицина, сокращается объем оказываемой помощи на дому, в режиме скорой помощи, в медучреждениях, которые будут сокращены. Все идет по плану: им сказано, что сорокамиллионное население на Украине должно составлять пятнадцать-двадцать миллионов человек, так к тому все и идет", – сказал Владимир Скачко в эфире радио Sputnik.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!