Политолог: у части киевских элит в отношении Крыма победил здравый смысл

На Украине назвали бесполезными законы о возвращении Крыма. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik отметил, что "крымский вопрос" стал для украинских властей выгодным проектом.

Ни один закон не сможет вернуть Крым и Донбасс под контроль властей Украины, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью агентству УНН.

"Принимать любые законы по этому поводу я считаю просто политиканством. Когда я слышу заявления некоторых наших исключительно популистов, что "преступная власть ничего не сделала для Крыма", извини, ни одним документом, законом, подзаконным актом мы не вернем себе ни Донбасс, ни Крым", – сказал он.

При этом Тука добавил, что, в отличие от Крыма, видит пути возвращения Донбасса под контроль Киева.

По его мнению, только повышение боеспособности армии, экономической и финансовой состоятельности Украины, а также усиление общин позволит вернуть неподконтрольные территории.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Тука озвучил позицию части украинских элит.

"Это признание означает, что здравый смысл у части киевских элит победил. Вопрос – насколько этим здравым смыслом обладают правящие элиты. Хотя для них "крымский вопрос" давно перестал быть вопросом возврата Крыма, а стал проектом, под который они получают кредиты от Запада, накачивают антироссийскую истерию. Кроме того, это еще и вопрос их политического будущего, потому что единственное, на чем они еще держатся – это на антироссийской риторике. Георгий Тука, в принципе, выдает позицию украинских элит, которые пытаются оценивать все адекватно. Другая же часть продолжит эту игру. Поэтому думаю, что процесс брожения украинских элит будет продолжаться. Те, кто на этом зарабатывает политические очки и капиталы, будут это делать еще очень долго", – сказал Семен Уралов.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

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