Депутат: ВМС Украины – это скорее "шакалья свора", чем "волчья стая"

Украинский военный флот принял на вооружение тактику под названием "волчья стая" и планирует применять ее против России, сообщили украинские СМИ. Эту новость прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

ВМС Украины приняли на вооружение тактику под названием "волчья стая" и планируют применять ее против Черноморского флота России. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров.

""Волчья стая" означает, что мы можем вшестером броситься на большой корабль противника. Одновременно он не в состоянии вести много целей и вести по ним огонь", – заявил командир одного из бронекатеров Александр Регула.

В сюжете командиры бронекатеров выразили готовность напасть на российские газовые вышки в Черном море, так как российские радары, по их мнению, не способны засечь "волчью стаю".

Украинский флот насчитывает четыре легких бронекатера типа "Гюрза-М". Минобороны Украины разместило заказ на еще как минимум два подобных судна.

Термин "Волчья стая" обычно используют, говоря о тактике преследования кораблей подводными лодками. Она применялась немецкими и американскими субмаринами во время Второй мировой войны.

Планы украинских моряков прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

"По замыслу украинских адмиралов, Черноморский бассейн должен трепетать от страха при слове "волчья стая" – это термин, введенный гитлеровским адмиралом Деницом, подразумевающий затопление всех кораблей без разбора, тем более что с больших дистанций определить флаг очень затруднительно. Нет ничего удивительного, что сегодняшняя Украина свято исповедует принципы нацистской Германии", – считает Руслан Бальбек.

Однако, по его мнению, реализовать эти планы на практике украинские военные моряки вряд ли смогут.

"Украинские адмиралы, которые, возможно, на ночь под подушку укладывают себе "Майн кампф", забыли кое-что учесть. А именно: "волчья стая" и шакалья свора, которую сегодня представляют остатки украинского флота – это разные понятия. Да и военные корабли Черноморского флота РФ – это не беззащитные транспорты, которые можно торпедировать "в полигонных условиях". Любой военный корабль за десятки километров обнаружит корабли противника, кем бы они ни прикидывались – бездомными собаками или москитной стаей. За это время к линии боеконтакта подтянутся либо другие корабли флота, либо дежурные силы морской авиации. И тогда "в полигонных условиях" самолеты будут стрелять с загоризонтных дистанций ракетой, попадающей прямо в ходовую рубку, где находятся, наверняка, "настоящие морские волки"", – сказал Руслан Бальбек.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.