Военный эксперт: российский флот стал реальной силой

"Вице-адмирал Кулаков" возвращается после дальнего похода в районе Аденского залива и Красного моря. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин отметил, что корабли российского ВМФ присутствуют в самых разных регионах мира.

Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" после дальнего похода в районе Аденского залива и Красного моря вошел в Суэцкий канал и начал движение к Средиземному морю, сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота Андрей Лузик.

По его словам, экипаж судна действовал в южной части Красного моря и Аденского залива с конца августа, основной его задачей было регулярное военно-морское присутствие ВМФ России в регионе и обеспечение безопасности гражданского мореплавания.

Как пояснил Лузик, российские моряки сопроводили несколько иностранных кораблей под флагами Барбадоса, Китая и Индии через опасные районы южной части Красного моря и Аденского залива. За время выполнения задач в этом регионе сигналов о пиратских нападениях на гражданские суда не зафиксировано, добавил представитель Северного флота.

По его данным, за время дальнего похода российский корабль прошел более 15 тысяч морских миль.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что корабли российского ВМФ присутствуют в самых различных регионах мира.

"Надо отметить, что у нас существенно возросла интенсивность боевой службы Военно-морского флота, и наши корабли постоянно присутствуют в тех или иных регионах. Средиземное море стало основной зоной ответственности кораблей Черноморского флота, Северного флота – мы наносим ракетные удары по объектам террористов ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Сирии, наши корабли также выполняют свои задачи в отдаленных регионах мира. Любой дальний поход – это самая лучшая подготовка для моряков, которые в любой момент могут быть отправлены в любую часть света", – сказал Дмитрий Литовкин.

Он напомнил, что в Аденском заливе промышляли пираты, с которыми наши моряки умеют успешно вести борьбу.

"В настоящее время присутствие военных кораблей в этом регионе снижает опасность захвата судов пиратами – в любой момент наш корабль может принять участие в отражении подобного нападения. "Вице-адмирал Кулаков" – это многофункциональный корабль, способный бороться и с подводными лодками, и с надводными кораблями, и с воздушными целями, и с малоразмерными лодками, как у пиратов. Это современный корабль, перед которым может быть поставлен огромный спектр задач. В последние годы наш флот стал реальной силой, которую проецирует Россия во всем мире", – отметил военный эксперт.

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