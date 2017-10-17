Эксперт: политику США на Ближнем Востоке формирует "разношерстная компания"

США не продумали дальнейшие действия в Сирии после освобождения Ракки, пишут СМИ. Эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik отметил, что это не идет на пользу процессу урегулирования конфликтов в регионе.

В Белом доме не имеют четкой стратегии по урегулированию ситуации в Сирии после освобождения Ракки, сообщает NBC со ссылкой на официальные источники.

Как отмечает телеканал, обсуждение плана по Сирии столкнулось с "трудностями". В частности, в политических кругах США не могут прийти к единому мнению о том, как освободить страну от боевиков, не допустив установления контроля президента страны Башара Асада и иранских сил над регионом. Кроме того, в Вашингтоне нет согласия по вопросу способа передачи власти в Сирии.

По данным источников NBC, одни из наиболее консервативных членов администрации Трампа, в числе которых постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, решительно выступают за отстранение Башара Асада от власти. Однако некоторые сотрудники американского правительства уверены, что только президент удерживает Сирию от превращения в "черную дыру, способную поглотить большую часть региона".

Ранее арабо-курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) заявили о начале решающего штурма Ракки после проведенной эвакуации мирных жителей и сдачи боевиков.

По данным коалиции во главе с США, сейчас SDF контролируют 90% территории города. Дамаск назвал действия курдско-арабского альянса незаконными. Террористы захватили Ракку в 2013 году, с тех пор она считалась неофициальной столицей "Исламского государства"*.

В эфире радио Sputnik эксперт по Ближнему Востоку, преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов высказал мнение, что у политических элит США нет единства в понимании конечной цели действий в Ираке и Сирии.

"Американский политический истеблишмент сегодня – это достаточно разношерстная компания экспертов и политических акторов, чьи цели и интересы относительно Ближнего Востока весьма условны. Президент Дональд Трамп ставил главной стратегической целью США на Ближнем Востоке победу над ИГ*. Другие цели, связанные с политикой в отношении стран Ближнего Востока, в том числе Сирии, интерпретировались как второстепенные. Но после падения Мосула, решительного наступления российских, сирийских и иранских сил в Сирии, ряда стратегических побед в Ираке военное поражение ИГ* стало неизбежным, и настало время решать, как дальше развивать политику США на Ближнем Востоке. В этом отношении большая часть специалистов уверена, что необходимо придерживаться стратегического курса по снижению роли США в ближневосточных делах, а главное – снятию ответственности с США за происходящее на Ближнем Востоке. Для этого рассматриваются различные сценарии и варианты", – сказал Григорий Лукьянов.

По его словам, согласиться с прагматичными целями могут далеко не все представители "старой гвардии".

"Они, руководствуясь мессианской ролью США на Ближнем Востоке, всячески подталкивают и администрацию Трампа, и все остальные группы политического истеблишмента к продолжению старой, хорошо знакомой линии по ограничению, а затем по ликвидации "режимов-изгоев", среди которых режим Башара Асада занимает далеко не последнее место. Именно эти группы и элиты всячески настаивают на необходимости жестких мер и по противодействию Северной Корее и Ирану, и воспринимают все в тех же категориях, в которых десятки лет назад они воспринимали борьбу с коммунизмом", – отметил эксперт.

По его мнению, все это не идет на пользу процессу урегулирования конфликтов в регионе.

"Это в корне противоречит тому, что условно можно назвать начавшейся эпохой прагматизма на Ближнем Востоке. На этом фоне другие акторы – такие как Россия, Иран, Турция, отчасти и Европейский союз – демонстрируют куда большую приверженность именно прагматическому решению общих проблем со стремлением отложить идеалы прошлого, оставить их на долю истории", – заключил Григорий Лукьянов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!