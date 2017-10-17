Эксперт: ситуация меняется, Трамп сделал "пару хитрых шагов"

Президент США Дональд Трамп вновь опроверг предположения о его "сговоре с Россией" и заявил, что расследование в этой связи пора закончить.
"Я бы хотел, чтобы оно закончилось", – ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов, выступая в Розовом саду Белого дома.
Он добавил, что абсолютно никакого сговора не было. "Вся эта штука была оправданием для демократов, которые проиграли выборы", – заключил президент США.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США. В Кремле и МИД их назвали абсолютно голословными и бездоказательными.
В эфире радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин высказал мнение, что во внутриполитической дискуссии в США намечается определенный поворот.
"Заявление Дональда Трампа – это, прежде всего, знак того, что президент США укрепляет свои внутренние позиции. Потому что все попытки его противников показать "вмешательство России" в избирательную кампанию конкретных результатов не дали. И для Трампа это очень важный момент. Мне кажется, что мы наблюдаем сейчас определенный поворот. Трампа начинают уже и с другой стороны критиковать в США – за то, что он якобы недостаточно твердо отстаивает свои позиции. Потому что число его сторонников медленно, но растет", – отметил Александр Кубышкин.
По его мнению, президент США готов перейти от обороны к наступлению.
"Он сделал пару хитрых, достаточно продуманных, на мой взгляд, шагов. Он, в частности, заявил, что надеется на участие (экс-кандидата от Демократической партии на президентский пост) Хиллари Клинтон в избирательной кампании 2020 года. И сейчас уже начинается подготовка идеологическая и пропагандистская к тому, что сам Дональд Трамп может выдвинуть свою кандидатуру на второй срок – это политическая традиция в США, президент обычно старается удержаться два срока. Так что этот маневр – это политическая инициатива Трампа с целью укрепления его позиций", – считает Александр Кубышкин.
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