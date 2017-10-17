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Эксперт об инициативе Порошенко: неприкосновенность в Раде будет "точечная"

12:4217.10.2017
(обновлено: 12:43 17.10.2017)
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© РИА Новости . Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко предложил отменить депутатскую неприкосновенность. Раде поручено безотлагательно изучить документы. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik оценил перспективы введения подобной меры.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий поручил профильному парламентскому комитету по вопросам правосудия безотлагательно рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник внес в Раду законопроект, которым предлагается внести изменения в конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутаты не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны либо арестованы. При этом депутаты, как и раньше, не будут нести юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте, за исключением ответственности за оскорбление и клевету. При этом есть еще один подобный законопроект, депутатский, авторы – около 130 депутатов.

По словам Парубия, в Раде зарегистрированы два законопроекта об отмене неприкосновенности, однако ни по одному из них нет решения профильного комитета.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге
© REUTERS / Christian Hartmann
Политолог: Порошенко пытается продемонстрировать, что он все еще президент
"Я сейчас безотлагательно даю поручение комитету по вопросам правосудия рассмотреть эти законопроекты… и я убежден, что как только комитет рассмотрит эти законопроекты, мы сможем рассмотреть их в зале и принять по ним решение", – сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций.

Во вторник возле здания Рады началась массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие намерены требовать отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik предположил, с чем может быть связана инициатива украинского президента.

"У Порошенко на глазах тают и так практически отсутствующие последние пару лет популярность и уважение со стороны народа. И ему нужно какими-то яркими шагами возвращать потерянное. Вот он и пытается подобными шагами отметиться какой-то новой инициативой. А с другой стороны – возможно, у него есть планы по сведению счетов с какими-то своими противниками. Пока у него еще остаются административные рычаги, и он может как-то влиять на процессы, происходящие внутри государства, он старается использовать имеющуюся у него власть, в том числе и с помощью снятия депутатской неприкосновенности со своих оппонентов", – сказал Александр Дудчак в эфире радио Sputnik.

Он полагает, что в случае принятия законопроекта о лишении украинских депутатов неприкосновенности эта мера будет применяться избирательно.

"Все это будет точечно. Подобная инициатива может использоваться против каких-то конкретных людей, будут пытаться "топить", наверное, наиболее перспективных конкурентов. В общем, все это говорит о том, что власть на Украине очень неустойчива и чувствует себя не очень уютно. В очередной раз подтверждается правило, что можно прийти к власти на штыках, но вот сидеть на них очень неудобно", – отметил Александр Дудчак.

По его мнению, депутаты Рады будут сопротивляться введению подобной меры.

"В верховном руководстве Украины сейчас все дружат против всех, пытаются создавать сиюминутные союзы, блокироваться по каким-то конкретным вопросам. Но все эти союзы неустойчивы, в случае изменения политической конъюнктуры или внешнеполитических условий, они меняются, что мы, в общем-то, и видим в последнее время. Поэтому, наверное, те, кто засел в Верховной раде, очень не хотят сдавать свои позиции. Они, скорее всего, понимают, что при проведении каких-то новых выборов ситуация может измениться, и они все полетят со своих теплых мест. При всех противоречиях единственное, что их объединяет – это боязнь потерять кормушку и какие-то рычаги власти, позволяющие им держаться на плаву, на свободе и сохранять свой достаточно приличный уровень жизни на фоне обедневшего населения", – заключил политолог.

Конституционный суд Украины еще летом 2015 года дал положительное заключение по изменениям конституции относительно отмены депутатской и ограничении судейской неприкосновенности, но документ так и не был вынесен на рассмотрение парламента из-за отсутствия поддержки среди депутатов. За это время парламент утвердил судебную реформу, которая предусматривает отмену судейской неприкосновенности. В Раде вновь заговорили о необходимости отменить неприкосновенность депутатов после недавних представлений генпрокурора по ряду депутатов.

Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. В случае позитивного заключения Конституционного суда Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент уже на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон окончательно.

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