Политолог о митинге в центре Киева: цели Саакашвили будут достигнуты

Центр Киева перекрыли перед митингом сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Вокруг Рады выставлено двойное оцепление. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о конфликте между Саакашвили и украинскими властями.

У здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции, сообщил в своем Facebook народный депутат Украины Мустафа Найем.

По его словам, весь квартал оцепили щитами, а проход на площадь Конституции осуществляется только через рамки.

Ранее стало известно, что сотни человек с флагами партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция" вышли на акцию протеста возле здания парламента. На площади соорудили сцену, среди собравшихся много людей в камуфляжной форме и пенсионеров.

Митинг организовали ряд украинских политических сил, в том числе партия бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".

Утром во вторник официально перекрыли центральные улицы Киева – Лютеранскую, Круглоуниверситетскую, Городецкого, Шелковичную и Крепостной переулок и некоторые другие прилегающие улицы.

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik назвал подобные меры со стороны украинских властей вполне ожидаемыми.

"Киевские власти приняли достаточно прогнозируемый пакет мер по противодействию Саакашвили – меры, направленные на поддержание общественного порядка. Вместе с тем, на мой взгляд, те цели, которые Саакашвили ставит, прежде всего, по донесению до публики, украинских и западных СМИ своей актуальной повестки дня, будут достигнуты. Скорее всего, Саакашвили заявит о том, что он будет более радикально действовать, если его требования не будут услышаны (президентом Украины Петром) Порошенко, (премьером Украины Владимиром) Гройсманом и другими представителями политической элиты Украины", – сказал Олег Онопко.

Что касается личного конфликта Саакашвили и Порошенко, то, по мнению политолога, без санкции на то США он вряд ли перерастет во что-то более серьезное.

"Конфликт между президентом Украины и экс-президентом Грузии на данный момент находится на стабильно высоком уровне, понимания между сторонами не наблюдается. Но ожидать каких-то агрессивных действий со стороны либо Порошенко, либо Саакашвили, на мой взгляд, не стоит. Потому что любые такие действия должны быть санкционированы США, в частности, представителями американского посольства на Украине. Скорее всего, конфликт будет протекать при помощи политических дискуссий. И, возможно, перерастет в фазу открытой президентской или парламентской кампании сторонников Саакашвили или его самого", – считает Олег Онопко.

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