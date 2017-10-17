Эксперт: угрожать флоту РФ катерами – единственное, что осталось Украине

ВМС Украины хотят использовать тактику "волчьей стаи" против ЧФ России, сообщают СМИ. Новую тактику украинского флота в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Александр Пылаев.

Военно-морские силы Украины приняли на вооружение тактику под названием "волчья стая" и планируют применять ее против Черноморского флота России. Об этом сообщается в репортаже телеканала ТСН.

Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров. ""Волчья стая" означает, что мы можем вшестером броситься на большой корабль противника. Одновременно он не в состоянии вести много целей и вести по ним огонь", – заявил командир одного из бронекатеров Александр Регула.

"Нужно, на мой взгляд, постоянное присутствие кораблей с ракетным вооружением. Наш сосед комфортно себя чувствует в северо-западной части Черного моря. Нужно уменьшать эти комфортные условия", – сказал руководитель отдела управления по боевой подготовке Юрий Федаш.

В сюжете командиры бронекатеров выразили готовность напасть на российские газовые вышки в Черном море, так как российские радары, по их мнению, не способны засечь "волчью стаю".

Украинский флот насчитывает четыре легких бронекатера типа "Гюрза-М" производства завода "Кузня на Рыбальском", который принадлежит президенту Петру Порошенко. Минобороны разместило заказ на еще как минимум два подобных судна. Ранее местные СМИ сообщали о срыве сроков поставок этих катеров из-за многочисленных просчетов в конструкции.

Термин "Волчья стая" обычно используют, говоря о тактике преследования кораблей подводными лодками. Она применялась немецкими и американскими субмаринами во время Второй мировой войны.

Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik оценил перспективы применения такой тактики украинскими ВМС.

"Малые бронекатера не могут быть серьезной опасностью для современных кораблей, вооруженных ракетами. Даже универсальные зенитно-ракетные комплексы способны действовать по малоразмерным надводным целям типа таких катеров. И в случае катера это будет его полное уничтожение. Я уже не говорю про применение крылатых ракет, которых может быть даже жалко на подобные цели", – отметил Александр Пылаев.

Эксперт объяснил, почему на Украине говорят о тактике "волчьей стаи".

"Поскольку Украина не располагает компетенциями по созданию современных боевых кораблей, они должны как-то поддерживать мифотворчество вокруг того, что есть. Создание бронекатеров с легким артиллерийским и пулеметным вооружением – это единственное, что сейчас может некогда мощная судостроительная промышленность на этой территории. Соответственно, распространение мифов, что эти катерки могут быть угрозой для российского флота – это единственное, что им остается в ситуации общего параноидального бреда о "российской угрозе"", – считает Александр Пылаев.

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