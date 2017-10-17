Мнение: о полной победе над терроризмом говорить еще рано

Операция в Сирии подошла к завершению, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о сегодняшней ситуации в Сирии.

Операция против террористов в Сирии идет к завершению, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

"Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", – подчеркнул глава Минобороны.

Ранее, в конце сентября, президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в Сирии по факту сложились условия для прекращения войны. При этом он заметил, что не только Сирия нуждается в истреблении терроризма в стране, но и весь мир.

В Главном оперативном управлении Генштаба России заявили, что гражданская война в Сирии фактически остановлена. Российские военные отметили ключевую роль подписанного в Астане меморандума о создании зон деэскалации, который, по их мнению, сыграл важную роль в улучшении ситуации в Сирии.

"Ввод в действие меморандума позволил развернуть работу по восстановлению разрушенных войной населенных пунктов, не занятых террористическими организациями", – сказал начальник оперативного управления Сергей Рудской.

Генерал-полковник подчеркнул, что сейчас происходит активное восстановление объектов энергоснабжения, транспортных узлов и дорог. Он также отметил, что сирийцы возвращаются в освобожденные города.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о главных изменениях ситуации в Сирии.

"Это касается, прежде всего, близящегося прекращения масштабных боевых действий против ИГ*, но, думаю, нельзя считать, что когда они закончатся, там назавтра будет мир. Просто речь пойдет об ином виде противодействия. Потому что американцы, я в этом уверен, переформатируют ИГ* на диверсионно-террористическую деятельность. Думаю, в ближайшее время мы еще будем свидетелями терактов в различных местах Сирии, находящихся под контролем правительственных войск", – предположил Александр Жилин.

Эксперт отметил, что пока говорить о полной победе над терроризмом рано.

"К сожалению, когда за террористами стоит такое мощное государство как США, говорить о полной победе сложно, потому что ИГ* – это орудие США в третьей мировой войне. Террор – это их инструмент внешней политики. Если за террором нет поддержки, страна способна с ним справиться. Думаю, с израильтянами Шойгу обговаривал вопрос если не консолидации позиций, то хотя бы попытки договориться о взаимодействии, потому что Израиль тоже находится под ударом", – считает Александр Жилин.

* — запрещенная в России террористическая организация

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