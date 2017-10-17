Мнение: сомнительно, что в Саксонии найдут Янтарную комнату

Исследователи из ФРГ нашли место, где может быть спрятана Янтарная комната. Исследователи тайн Калининграда – тоже, но это совсем другое место, рассказал в эфире радио Sputnik писатель Сергей Трифонов.

Янтарная комната может быть спрятана в одной из пещер Рудных гор на юге Саксонии неподалеку от Дрездена. Об этом, как сообщает The Daily Mail, заявили трое немецких исследователей.

Поиски в этом месте 73-летний Леонард Блуме, 67-летний Гюнтер Экардт и 71-летний Петер Лор начали после того, как с ними связался "надежный источник", сообщивший, что легендарная комната находится там. Лор с помощью радара просканировал почву в Пещере принца и обнаружил полости, похожие на бункер.

"На стенах мы нашли следы от стальных кабелей, которые использовались для опускания грузов на глубину. По данным георадара, под пещерами скрывается система тайных тоннелей", – утверждает Экардт.

По словам Лора, в пользу теории о том, что Янтарная комната скрыта в Пещере принца, говорит тот факт, что неподалеку от нее находилась железнодорожная станция, на которой в апреле 1945 года был замечен поезд из Кенигсберга. Он также считает, что в пещерах может находиться клад последнего монарха Германской империи, кайзера Вильгельма II. Сейчас исследователи собирают средства на продолжение поисков.

Янтарная комната была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, после чего подарена Петру I. В 1941 году немецкие войска похитили комнату из Царскосельского дворца и вывезли ее в Кенигсберг. Янтарные панно разместили в Королевском замке в столице Восточной Пруссии. При отступлении вермахта весной 1945-го комната пропала. Среди возможных мест хранения утерянного сокровища называют Калининградскую область, Германию, Польшу и Чехию.

Писатель, исследователь тайн Калининграда Сергей Трифонов в эфире радио Sputnik рассказал, что может произойти, если комнату найдут в Германии.

"Если найдут, то обязаны отдать. Этот вопрос вообще не стоит. Это собственность Российской Федерации, а раньше – Советского Союза. Но найдут ли? А вот здесь у меня большие сомнения. Я убежден, что Янтарный кабинет, который немцы вывезли из-под Ленинграда и привезли в Кенигсберг, находится в нашем городе, в Калининграде. И мы активно работаем над этой проблемой. Сокровище находится в Калининграде, в бункере последнего коменданта Кенигсберга, с 1945 года – это наше убеждение, и мы будем его отстаивать", – сказал Сергей Трифонов.

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