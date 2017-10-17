Эксперт: говоря о ядерной войне, КНДР реагирует эмоционально

В КНДР встревожены угрозой ядерной войны, заявили в постоянном представительстве страны при ООН. Делая такие заявления, Пхеньян ориентируется на поведение президента США, предположил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.

КНДР поддерживает идею полного запрета ядерного оружия, однако намерена сохранять свой арсенал, пока им обладают США. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен, подчеркнув, что ядерная война "может начаться в любой момент".

Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и баллистических ракет, по словам дипломата, "является оправданной мерой по самозащите". "Ни одна страна в мире не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США столь долгое время", – подчеркнул представитель КНДР. "Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент", – добавил он, подчеркнув, что "…пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению".

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США продолжат дипломатические усилия по урегулированию кризиса вокруг КНДР, "пока не упадут первые бомбы".

В сентябре Совет Безопасности ООН в ответ на ракетные и ядерные испытания Северной Кореи единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, значительно ограничивающие экспортные и импортные возможности Пхеньяна.

Президент России Владимир Путин 16 октября подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН, предусматривающей ряд ограничений в отношении КНДР. Глава государства также поручил приостановить научно-техническое сотрудничество с Северной Кореей.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik предположил, что острота проблемы несколько преувеличена.

"Думаю, Пхеньян немного драматизирует ситуацию, это эмоциональная реакция. Вряд ли американцы готовят неожиданный ядерный удар. Но Пхеньян нервничает, потому что ориентируется на поведение президента США, который ведет себя очень эмоционально, несдержанно. К тому же идут традиционно масштабные совместные учения США и Южной Кореи как раз у побережья КНДР. Это, конечно, вызывает беспокойство в руководстве Северной Кореи", – отметил Андрей Суздальцев.

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