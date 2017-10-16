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Военный эксперт прокомментировал планы Бахрейна по закупке С-400

19:4516.10.2017
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© РИА Новости / Андрей СтанавовСистема ПВО С-400 ТриумфСистема ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Андрей Станавов
Бахрейн и РФ договариваются о поставках С-400, заявил командующий королевской гвардией. Интерес к "Триумфу" понятен, но для Манамы было бы логичнее закупать у России другие средства ПВО, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков.

Бахрейн и Россия ведут переговоры по поставкам систем ПВО С-400, сообщил журналистам на открытии оборонной выставки BIDEC командующий королевской гвардией шейх Насер бен Хамад Аль Халифа.

"Мы пока находимся на стадии переговоров, но с божьей помощью мы завершим этот процесс", — сказал шейх Аль Халифа.

Ранее официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева рассказала РИА Новости, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, ракетных комплексов Корнет-ЭМ, систем ТОС-1А, автоматических гранатометных комплексов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков напомнил об интересе Бахрейна к российским системам ПВО С-400.

"Переговоры о поставках ведутся с прошлого года. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посещал это государство, вел переговоры по закупкам нашего вооружения, и С-400 звучало в теме переговоров. Но тогда это ничем не закончилось. Сейчас можно предположить, что переговоры перешли в иную стадию", — сказал Алексей Леонков.

Однако, по его мнению, система С-400 является для Бахрейна избыточной.

"Стоит учитывать, что Силы обороны Бахрейна не превышают 10 тысяч человек, и комплекс С-400 – это практически военный бюджет страны. Такая система для Бахрейна избыточна, комплекс перекрывает не только территорию островного государства, но "задевает" соседей. Да, интерес есть, но логичнее было бы, чтобы Бахрейн приобретал другие российские системы. Например, можно рассмотреть более простую связку – это ЗРК "Бук М-2" или "Тор-М2У", которые прикроют это государство от возможных атак. К тому же у Бахрейна нет собственных сил ПВО. Поэтому не совсем понятно, почему они решили покупать сразу большой комплекс, а не начать с малого – с переносных зенитных ракетных комплексов, зенитных ракетно-пушечных комплексов, действующих на малых и средних высотах. Возможно, что это ход Саудовской Аравии, которая может через Бахрейн получить какие-нибудь дивиденды", — отметил военный эксперт.

С-400 "Триумф" – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Ее целями может быть авиация, крылатые и баллистические ракеты, в том числе среднего радиуса действия, а также наземные объекты. Дальность ее действия достигает 400 километров, она может уничтожать цели на высоте до 30 километров.

 

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